iOS 26.4 is één van de grootste updates in 2026: dit zijn alle 23 nieuwe functies

iOS 26.4 is nu beschikbaar om te downloaden en brengt een aantal nieuwe toevoegingen zoals emoji’s en Apple Music-functies naar je iPhone.

iOS 26.4: dit zijn alle 23 nieuwe functies

Apple heeft iOS 26.4 uitgebracht voor het grote publiek, dus je kunt nu gelijk gaan updaten. Naast probleemoplossingen en beveiligingsupdates brengt iOS 26.4 ook maar liefst 23 nieuwe functies naar je iPhone. We zetten ze voor je op een rij.

1. Nieuwe emoji

iOS 26.4 voegt nieuwe emoji’s toe, waaronder een trombone, een schatkist, een vervormd gezicht, een harig wezen, een gevechtswolk, een klokhuis, een orka, een aardverschuiving en een balletdanser. Er zijn ook nieuwe huidskleuropties voor worstelaars en dansers met konijnenoren.

2. Apple Music

‌Apple Music‌ heeft een functie genaamd ‘Concerten’ waarmee je optredens in jouw omgeving en tourdata van artiesten waarvan je fan bent kunt vinden. Apple werkt samen met bedrijven zoals Ticketmaster om informatie over lokale concerten aan te bieden.

Apple heeft ook albums en afspeellijsten opnieuw ontworpen en er paginagrote albumhoezen aan toegevoegd. Verder kan een nummer in de ‌Apple Music‌-app tegelijkertijd aan meerdere afspeellijsten worden toegevoegd.

3. Offline muziekherkenning

In het Bedieningspaneel kan de functie voor het herkennen van muziek nu ook nummers identificeren zonder internetverbinding. De resultaten worden weergegeven zodra je weer online bent.

4. Betaalmethoden in Delen met gezin

Volwassen leden van een Delen met gezin-groep kunnen nu voor aankopen afzonderlijke betaalmethoden gebruiken, in plaats van dat ze één betaalmethode moeten delen.

5. Apple Podcasts

Met iOS 26.4 heeft Apple videofuncties toegevoegd aan de Apple Podcasts-app. Deze functies maken gebruik van HTTP Live Streaming (HLS) om podcastmakers meer controle en mogelijkheden te bieden. Je kunt nu schakelen tussen het bekijken en beluisteren van programma’s. Ook kun je video’s downloaden om offline te bekijken. Apple zegt dat de nieuwe videofuncties worden geïntegreerd in bestaande functies, waaronder gepersonaliseerde en redactionele suggesties in de secties ‘Nieuw’ en ‘Categorie’.

6. Bescherming voor gestolen apparaat

De functie Bescherming voor gestolen apparaat is nu standaard ingeschakeld voor alle iPhone-gebruikers en hoef je dus niet meer zelf in te schakelen. Apple heeft de functie in iOS 17.3 geïmplementeerd. Dieven bespioneerden hun beoogde slachtoffer om de toegangscode te achterhalen en stalen vervolgens de iPhone. Met de toegangscode konden criminelen bankrekeningen leeghalen, wachtwoorden achterhalen en de functie ‘Zoek mijn’ uitschakelen.

Bescherming voor gestolen apparaat vereist naast een toegangscode ook authenticatie via Face ID of Touch ID om toegang te krijgen tot bepaalde iPhone-functies, zoals de Wachtwoorden-app, de Verloren-modus in ‘Zoek mijn’, aankopen in Safari en meer. Sommige functies worden zonder authenticatie volledig uitgeschakeld, terwijl voor andere een beveiligingsvertraging van één uur geldt.

7. Berichten

Er zijn nieuwe animaties toegevoegd aan de Berichten-app voor acties zoals het starten van een nieuw gesprek.

8. Apple account

In de App Store, ‌Apple Music‌ en andere apps met gebruikersinstellingen is er nu een nieuw, uniform Apple-accountcentrum dat de bestaande profielfunctie vervangt. Het biedt grotendeels dezelfde functionaliteit, maar heeft alleen een nieuw, uniform ontwerp.

In de navigatiebalk van de App Store wordt de knop ‘Zoeken’ niet langer afzonderlijk weergegeven. De zoekbalk zelf verschijnt nu ook bovenaan wanneer je erop tikt, in plaats van onderaan.

9. Widget voor achtergrondmuziek

Er is een nieuwe widget voor achtergrondmuziek voor het startscherm en het vergrendelscherm. Hiermee kun je geïntegreerde achtergrondmuziek afspelen voor onder andere Slaap, Relaxed, Productiviteit en Welzijn.

10. Wallpapers en wijzerplaten

De galerij met achtergronden heeft een vernieuwd ontwerp waardoor je wallpapers uit elke categorie naar je iPhone kunt downloaden. Ook de galerij met wijzerplaten in de Apple Watch-app heeft hetzelfde vernieuwde ontwerp gekregen.

11. Ondertiteling

De instellingen voor het aanpassen van ondertiteling en bijschriften zijn nu toegankelijk via het pictogram voor bijschriften tijdens het afspelen van media. Hieroor zijn ze gemakkelijker te openen en te wijzigen.

12. Herinneringen

De app Herinneringen heeft een nieuw gedeelte ‘Dringend’. Herinneringen waarbij bij het aanmaken de optie ‘Dringend’ is ingeschakeld, worden hier weergegeven. De optie ‘Dringend’ zorgt ervoor dat er een alarm bij de herinnering wordt ingesteld, zodat je een duidelijke waarschuwing krijgt wanneer de herinnering afloopt.

13. iCloud

In het gedeelte ‘iCloud’ van de app ‘Instellingen’ vind je nu de optie ‘iCloud.com’ als je helemaal naar beneden scrolt. Deze vervangt de eenvoudige schakelaar ‘Toegang tot iCloud-gegevens op het web’ die voorheen beschikbaar was. De instelling bevat een nieuwe schakelaar ‘Sta zoeken toe’, waarmee vertrouwde Apple-apparaten zoekresultaten kunnen doorgeven aan iCloud.com.

14. Gezondheid

iOS 26.4 bevat het nieuwe onderdeel ‘Gemiddelde bedtijd’, voor het slaapgedeelte van de Gezondheid-app. Hierdoor krijg je een beter beeld van hoe de bedtijd de slaapkwaliteit kan beïnvloeden.

15. Verminder heldere effecten

In het menu Toegankelijkheid in de app Instellingen heeft Apple een nieuwe schakelaar toegevoegd onder Weergave en tekstgrootte. Hiermee kun je de effecten rond de randen van knoppen en schuifregelaars verminderen.

16. Camera

In de app Instellingen vind je in het gedeelte ‘Camera’ een nieuwe optie ‘Audiozoom’. Deze functie zorgt ervoor dat de opgenomen audio zich op het onderwerp richt wanneer je tijdens het opnemen van een video inzoomt. Je kunt deze functie in- of uitschakelen, afhankelijk van je gewenste audio-instellingen.

17. CarPlay

Met iOS 26.4 zijn AI-diensten zoals Claude, Gemini en ChatGPT voor het eerst toegankelijk via het CarPlay-systeem. Hierdoor krijg je toegang tot spraakgestuurde apps zoals ChatGPT. De apps kunnen geen voertuig- of iPhone-functies bedienen en er is ook geen activeringswoord om een app van een derde partij te activeren. Apps van derden moeten ondersteuning voor de functie implementeren, dus het kan even duren voordat de functie beschikbaar is.

18. Hotspot data

Apple heeft de weergave van het dataverbruik via de persoonlijke hotspot verplaatst. Je kunt nu direct in het gedeelte ‘Persoonlijke hotspot’ zien hoeveel data je hebt verbruikt.

19. Live bijschriften

Chinees (Taiwan) is een nieuwe taaloptie voor Live bijschriften in het gedeelte Toegankelijkheid.

20. Opdrachten

Apple heeft de actie ‘Oplaadlimiet’ toegevoegd aan de Opdrachten-app. Hiermee stel je een limiet in voor het opladen van de batterij van de iPhone.

21. Toegangscode

In het gedeelte ‘Face ID en toegangscode’ van de app Instellingen wordt de tekst nu gecentreerd weergegeven in plaats van links uitgelijnd wanneer je een toegangscode invoert om de instellingen te openen.

22. Toetsenbord

iOS 26.4 biedt een verbeterde toetsenbordnauwkeurigheid bij snel typen, waarmee een bug in iOS wordt verholpen die ervoor zorgde dat sommige tekens werden overgeslagen wanneer een gebruiker snel typte.

23. Beveiliging

iOS 26.4 verhelpt meer dan 35 beveiligingslekken die van invloed zijn op alles van Safari tot Berichten, en diverse onderliggende diensten. Apple heeft geen beveiligingslekken aangetroffen die momenteel actief worden misbruikt, maar het is toch raadzaam om te updaten naar iOS 26.4 om de nieuwste patches te installeren. Nu Apple deze beveiligingslekken openbaar heeft gemaakt, bestaat de kans dat kwaadwillenden hiervan misbruik gaan maken.

Ondersteuning voor iOS 26.4

iOS 26.4 werkt op alle iPhones die iOS 26 ondersteunen, waaronder de iPhone 11 en nieuwere modellen. Je kunt iOS 26.4 installeren door de app ‘Instellingen’ te openen, op ‘Algemeen’ te tikken en vervolgens naar ‘Software-update’ te gaan.

