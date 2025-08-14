iOS 26.4 is nu al een belangrijke iPhone-update: dit is waarom

Apple is al begonnen aan de voorbereidingen voor iOS 26.4, want het wordt een belangrijke iPhone-update. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.4

De officiële release van iOS 26 is pas volgende maand, maar Apple werkt nu al aan iOS 26.4. De vierde versie van iOS 26 wordt vermoedelijk een belangrijke update, waarmee veel nieuwe functies naar de iPhone komen. Dit past in de lijn van voorgaande softwareversies, zo waren iOS 18.4 en iOS 17.4 eveneens grote updates. Bij iOS 26 is dat opnieuw het geval, waardoor ontwikkelaars bij Apple nu al zijn begonnen met de voorbereidingen van iOS 26.4.

Met iOS 26.4 komt in ieder geval een reeks nieuwe emoji naar je iPhone. De nieuwe plaatjes zijn al aangekondigd op donderdag 17 juli, dat is de officiële Wereld Emoji Dag. Je toetsenbord wordt uitgebreid met een trombone, schatkist, vervormd gezicht, klokhuis van een appel, vechtwolk, balletdanser, orka en Bigfoot. Apple moet deze emoji nog aanpassen naar een eigen ontwerp, dat doorgaans een aantal maanden duurt.

Vernieuwde versie van Siri

Het is de verwachting dat de nieuwe emoji met iOS 26.4 aan je iPhone worden toegevoegd, zoals Apple eerder ook deed met iOS 18.4 en iOS 17.4. Dit is niet de enige verandering in iOS 26.4, want Apple werkt nog steeds aan de vernieuwde versie van Siri. Het bedrijf heeft grote problemen met de slimmere variant van de spraakassistent, die over een aantal maanden opgelost moeten zijn. Zo gaf Tim Cook recent nog aan dat er progressie wordt gemaakt bij de ontwikkeling van Siri 2.0.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nieuwe versie van Siri is veel slimmer en begrijpt de context van bepaalde opdrachten beter. Daarnaast krijgt de spraakassistent toegang tot meer functies van applicaties, zodat je meerdere taken in één opdracht kunt verwerken. Zo kun je straks aan Siri informatie opvragen over je vlucht en deze eventueel toevoegen aan de Agenda-app. Vanaf iOS 26.4 communiceert Siri op je iPhone bovendien op een veel natuurlijkere manier, door de ondersteuning van meer taalmodellen.

Release van iOS 26.4

Het is nog onduidelijk welke veranderingen Apple met iOS 26.4 nog meer naar de iPhone brengt. Wel zeker is dat het om een grotere tussentijdse update gaat dan normaal. Doorgaans brengt Apple enkele kleine verbeteringen en probleemoplossingen naar de iPhone met een update als iOS 26.1 en IOS 26.2. Bij iOS 26.4 gaat het om grotere veranderingen, waaronder de vernieuwde versie van Siri en een reeks emoji.

Siri 2.0 komt met iOS 26.4 in ieder geval beschikbaar in de Verenigde Staten, vermoedelijk volgt Nederland later. Dat weten we pas zeker in het voorjaar van 2026, want dan verschijnt iOS 26.4. Apple brengt de update waarschijnlijk eind maart of begin april uit, die maand zien we welke veranderingen met iOS 26.4 naar de iPhone komen. Ben je benieuwd wanneer je de eerste versie van iOS 26 kunt installeren? Lees dan hier alles over de verwachte release van iOS 26!