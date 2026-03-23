iOS 26.4 brengt 3 features naar je iPhone (die je dagelijks gaat gebruiken)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
23 maart 2026, 14:02
iOS 26.4 brengt 3 features naar je iPhone (die je dagelijks gaat gebruiken)

De nieuwe iPhone-update lijkt klein, maar zit vol handige toevoegingen. Deze drie iOS 26.4-features springen er met name uit.

iOS 26.4 brengt 3 features naar je iPhone (die je dagelijks gaat gebruiken)

Als het goed is verschijnt deze week iOS 26.4 en hoewel de update op het eerste gezicht niet enorm lijkt, zitten er een paar handige features in. Sterker nog, sommige zaken ga je waarschijnlijk elke dag gebruiken zonder er bij stil te staan. Dit zijn de drie verbeteringen die er echt uitspringen.

apple carplay

1. CarPlay chat-apps

CarPlay wordt een stuk slimmer met iOS 26.4. Er komt ondersteuning voor een nieuwe categorie apps, namelijk spraakgestuurde chat-apps. Daardoor kunnen AI-apps zoals ChatGPT, Gemini en Claude straks ook naar CarPlay komen. Het is niet mogelijk dat ze Siri vervangen, maar je kunt wel via hun eigen CarPlay-apps met je favoriete AI-assistent praten.

Apple houdt het bewust veilig, want deze apps mogen alleen via spraak hun werk doen. Je ziet dus geen tekst of afbeeldingen op het scherm, maar start een gesprek zodra je de app opent.

2. Nieuwe emoji

Daarnaast pakt Apple uit met een reeks nieuwe emoji. De nieuwe toevoegingen zijn onder andere een orka, trombone en een opvallende gezichtsuitdrukking. Je zult ze dus binnenkort in je chat-apps tegenkomen.

3. Upgrade voor Apple Podcasts

Tot slot krijgt de Podcasts-app een flinke upgrade. Apple maakt het na deze update makkelijker om te schakelen tussen kijken en luisteren. Dat is geen overbodige luxe, want video-content wordt steeds populairder en Apple lijkt daar nu op in te spelen. Verder voelt de hele app wat moderner en soepeler aan en dat is natuurlijk ook altijd mooi meegenomen.

Apple Podcast met video

Software iOS 26

