iOS 26.4 bèta 4 is uit – met deze 3 veranderingen voor je iPhone

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
10 maart 2026, 11:11
2 min leestijd
Er is weer een nieuwe testversie van iOS 26.4 beschikbaar! Deze drie verbeteringen komen met iOS 26.4 bèta 4 naar de iPhone.

iOS 26.4

Apple heeft iOS 26.4 bèta 4 uitgebracht! In de nieuwe testversie kunnen ontwikkelaars aan de slag met alle functies van iOS 26.4. Dat wordt de volgende softwareversie, waarmee veel veranderingen naar je iPhone komen. In de eerste bèta’s van iOS 26.4 heeft Apple al een reeks nieuwe functies toegevoegd, maar daar komen in de nieuwe testversie nog meer bij. Dit zijn alle veranderingen voor de iPhone!

iOS 26.4 beta 4

1. Nieuwe emoji

Met iOS 26.4 brengt Apple negen nieuwe emoji naar je iPhone. Deze plaatjes zijn eerder aangekondigd door het Unicode Consortium, maar zijn vanaf iOS 26.4 beschikbaar in de stijl van Apple. Het gaat om een trombone, schatkist, vervormd gezicht, harig wezen, vechtwolk, orka en aardverschuiving. Het klokhuis en de balletdanser ontbreken in de update. Zo zien de emoji eruit bij het Unicode Consortium:

emoji iOS 26.4

2. Liquid Glass aanpassen

Liquid Glass is één van de grootste veranderingen in iOS 26. De nieuwe interface van het besturingssysteem bevat veel meer doorzichtige elementen, maar dat zorgt ervoor dat bepaalde onderdelen minder goed leesbaar zijn. Apple heeft in iOS 26.4 bèta 4 daarom een nieuwe instelling toegevoegd, waarmee felle effecten van Liquid Glass worden verminderd. Deze functie vind je straks onder ‘Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte’.

iOS 26.4 verminder heldere effecten

3. Géén RCS-versleuteling

Apple werkt al langer aan de introductie van versleutelde RCS-berichten op de iPhone. RCS is de opvolger van SMS en maakt het versturen van lange tekstberichten, foto’s, video’s en bestanden mogelijk via de Berichten-app. Je hebt dan geen WhatsApp meer nodig voor communicatie tussen iPhones en Android-toestellen. In iOS 26.4 bèta 1 voegde Apple encryptie toe voor RCS-berichten, maar deze functie is weer verwijderd in iOS 26.4 bèta 4. Dat is geen verrassing, Apple heeft al eerder aangegeven dat RCS-versleuteling pas later naar de iPhone komt.

ios 19 iphone

Meer nieuwe functies

Met iOS 26.4 bèta 4 voert Apple dus drie veranderingen door op de iPhone. We hoeven vermoedelijk niet lang te wachten op de definitieve update, want die verschijnt nog deze maand. Het is de verwachting dat iOS 26.4 eind maart voor alle gebruikers beschikbaar is. Ben je benieuwd naar alle functies? Lees hier meer over iOS 26.4. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

Bron afbeelding: macrumors
Software iOS 26 Apple

