iOS 26.4 bèta 1 is uit: dit zijn alle nieuwe functies voor je iPhone

iOS 26.4 bèta 1 is beschikbaar voor ontwikkelaars en bevat veel nieuwe functies en wijzigingen voor je iPhone. Dit kun je ervan verwachten.

iOS 26.4 bèta 1 is uit

Er zijn nieuwe wijzigingen aangebracht in onder meer de Muziek-app, Berichten en Apple Podcasts. Hieronder vind je een volledig overzicht van alle nieuwe functies in de eerste bèta van iOS 26.4.

Apple Podcasts

iOS 26.4 upgradet de Apple Podcasts-app met nieuwe mogelijkheden voor videopodcasts. Zo wordt het gemakkelijker om te schakelen tussen het bekijken van videopodcasts en het luisteren naar audiopodcasts. De functies zijn gebaseerd op de HLS-technologie van Apple, waarmee de kwaliteit automatisch kan worden aangepast op basis van de netwerkprestaties. iOS 26.4 voegt ook ondersteuning toe voor dynamische videoadvertenties in Apple Podcasts.

Berichten

Apple heeft ondersteuning toegevoegd voor het testen van versleutelde RCS-berichten met iOS 26.4 beta 1. Op dit moment wordt dit alleen ondersteund voor communicatie tussen iPhones voor RCS-testdoeleinden.

Apple Music

Apple heeft verschillende upgrades doorgevoerd in de Muziek-app als onderdeel van iOS 26.4. Wanneer je bepaalde albums en afspeellijsten bekijkt, zie je nieuwe afbeeldingen op volledig scherm die je muziek meer tot leven moeten brengen.

De update biedt ook ondersteuning voor het vinden van concerten bij jou in de buurt en tourdata voor artiesten in je Apple Music-bibliotheek. Verder is het gedeelte ‘Profiel’ opnieuw ontworpen, waardoor veelvoorkomende taken gemakkelijker toegankelijk zijn.

Playlist Playground

iOS 26.4 voegt ook een nieuwe Apple Intelligence-functie toe aan de Muziek-app. Met Playlist Playground kun je afspeellijsten maken op basis van tekstbeschrijvingen of vooraf geselecteerde prompts.

Achtergrondgalerij

iOS 26.4 introduceert een vernieuwde achtergrondgalerij waarin de verschillende categorieën nog duidelijker van elkaar zijn gescheiden. De interface is ook veel overzichtelijker dan voorheen en reageert sneller. Apple heeft een soortgelijk ontwerp geïntroduceerd voor de galerij met wijzerplaten van de Apple Watch.

Herinneringen

In de app Herinneringen voegt iOS 26.4 een nieuwe slimme lijst toe voor taken die je hebt gemarkeerd als ‘Dringend’. Dit bouwt voort op de instelling Dringend die Apple vorig jaar aan Herinneringen toevoegde, als onderdeel van iOS 26.2. Wanneer je een taak als Dringend aanmerkt, stelt de app Herinneringen een alarm in om je eraan te herinneren.

Nieuwe widget

iOS 26.4 voegt een nieuwe widget toe aan het startscherm waarmee je snel toegang hebt tot je afspeellijsten in Apple Music.

Bescherming voor gestolen apparaat

Bescherming voor gestolen apparaat staat standaard ingeschakeld in iOS 26.4. De functie vereist biometrische authenticatie wanneer je je niet op vertrouwde locaties zoals thuis of op het werk bevindt. De functie omvat ook een tijdsvertraging voor een tweede biometrische authenticatie voor bepaalde gevoelige acties. Vóór iOS 26.4 moest je Bescherming voor gestolen apparaat handmatig inschakelen.

App Store

In de App Store is de zoekbalk weer bovenaan het zoektabblad geplaatst. Het zoektabblad is nu ook geïntegreerd in de navigatiebalk onderaan.

Dit is wanneer je iOS 26.4 kunt verwachten

Het is zo goed als zeker dat iOS 26.4 pas in de tweede helft van maart verschijnt. Vergelijkbare updates verschenen eerder midden of in de laatste week van maart. Een release in de week van 23 maart of 30 maart is daardoor aannemelijk. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!