iOS 26.4 brengt 4 héél handige features naar je iPhone: dit zijn ze

Later deze maand kun je je iPhone updaten naar iOS 26.4 en dan krijg je er weer 4 handige nieuwe features bij. We stellen ze aan je voor.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.4 heeft 4 handige features

De update naar iOS 26.4 heeft natuurlijk meer in petto dan deze 4 features, maar hier kijken we momenteel het meest naar uit.

1. Playlist Playground

Apple Music krijgt verschillende nieuwe functies in iOS 26.4, waaronder de AI-functie ‘Playlist Playground’. Met Playlist Playground kun je nieuwe afspeellijsten maken met niets meer dan een tekstprompt, zoals je in ChatGPT zou doen. De Music-app geeft suggesties waaruit je kunt kiezen, maar je kunt ook helemaal vanaf nul beginnen en zelf iets schrijven.

Nadat Playlist Playground de nieuwe afspeellijst heeft gemaakt, kun je deze verder verfijnen en handmatig nummers toevoegen of verwijderen. Playlist Playgrond maakt het vinden van de juiste muziek voor jouw huidige stemming eenvoudiger dan ooit.

2. Nieuwe emoji

Apple voegt doorgaans slechts één keer per jaar nieuwe emoji toe aan de iPhone en de nieuwste reeks is te vinden in iOS 26.4. Nieuwe emoji zijn onder andere:

Balletdanseres

Klokhuis

Verwrongen gezicht

Vechtwolk

Harig wezen

Aardverschuiving

Orka

Trombone

Schatkist

3. Verbeterde video in Podcasts

Apple Podcasts ondersteunt al jaren videopodcasts, maar de functie wordt nauwelijks gebruikt door makers. Met de groeiende populariteit van video’s op YouTube en Spotify heeft Apple nu een aantal upgrades doorgevoerd die de Podcasts-app een nieuwe en verbeterde video-ervaring geven. Apple zegt er zelf het volgende over:

“In the Apple Podcasts app, users will be able to switch seamlessly between watching and listening to shows, making the experience of discovering and viewing video podcasts as simple and enjoyable as listening to audio podcasts has always been. Users can watch video from within the app and move to horizontal full display, as well as download videos to watch offline. And automatic quality adjustment powered by HLS technology ensures smooth playback across network conditions, delivering the best possible experience whether listeners are on Wi-Fi or a cellular connection.” “In de Apple Podcasts-app kunnen gebruikers naadloos schakelen tussen het bekijken en beluisteren van programma’s, waardoor het ontdekken en bekijken van videopodcasts net zo eenvoudig en plezierig wordt als het beluisteren van audiopodcasts altijd al was. Gebruikers kunnen video’s bekijken vanuit de app en overschakelen naar horizontaal volledig scherm, maar ook video’s downloaden om offline te bekijken. En automatische kwaliteitsaanpassing op basis van HLS-techniek zorgt voor een soepele weergave onder alle netwerkomstandigheden, waardoor luisteraars de best mogelijke ervaring krijgen, of ze nu gebruikmaken van wifi of een mobiele verbinding.”

4. Nieuw design in Apple Music

Een van de andere nieuwe features van Apple Music in iOS 26.4 is het nieuwe ontwerp voor albums en afspeellijsten op volledig scherm. De volledige gebruikersinterface van de Muziek-app past zich nu aan aan de kleur van de afbeelding van het album of de afspeellijst. Het is een prachtig effect dat de app een frisse uitstraling geeft en zich aanpast op wat je momenteel luistert.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.4 komt deze maand

Het is de verwachting dat iOS 26.4 eind maart voor alle gebruikers beschikbaar is. Ben je benieuwd naar alle functies? Lees hier meer over iOS 26.4. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!