iOS 26.4.1 is een belangrijke update: werk je iPhone dus snel bij

Apple heeft de update naar iOS 26.4.1 uitgebracht voor de iPhone 11 en nieuwere modellen. Dit zijn de wijzigingen die naar je iPhone komen.

Werk je iPhone bij naar iOS 26.4.1

Volgens de release-notes bevat de update naar iOS 26.4.1 alleen maar niet nader gespecificeerde bugfixes. Inmiddels weten we dat er ook twee specifieke wijzigingen in deze update zijn opgenomen.

1. Bug in iCloud-synchronisatie

Ten eerste heeft 9to5Mac ontdekt dat iOS 26.4.1 een bug in iOS 26.4 verhelpt die de iCloud-synchronisatie in sommige apps verstoorde.

2. Bescherming voor gestolen apparaat

Ten tweede geeft een bedrijfsgericht Apple support-document aan dat ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ automatisch wordt ingeschakeld in iOS 26.4.1. Dit geldt waarschijnlijk voor apparaten die worden beheerd door een organisatie, aangezien iOS 26.4 de functie al standaard had ingeschakeld voor gewone gebruikers. Vóór iOS 26.4 was de functie standaard uitgeschakeld op alle iPhones. Inschakelen kan in de Instellingen onder Face ID en toegangscode.

Dit houdt de functie in

De functie ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ werd geïntroduceerd in iOS 17.3 en biedt extra beveiliging voor het geval iemand je iPhone heeft gestolen en ook de toegangscode kent. Wanneer de functie is ingeschakeld, is Face ID- of Touch ID-authenticatie vereist voor meer acties dan normaal. Denk aan het bekijken van wachtwoorden in de iCloud-sleutelhanger, of het wissen van alle inhoud en instellingen.

Voor bijzonder gevoelige acties, waaronder het wijzigen van het wachtwoord van het Apple ID-account, voegt de functie nog een extra beveiligingsvertraging toe. De gebruiker moet zich dan authenticeren met Face ID of Touch ID, een uur wachten en zich opnieuw authenticeren met Face ID of Touch ID. Er is alleen geen vertraging wanneer de iPhone zich op vertrouwde locaties bevindt.

Je iPhone zal meestal automatisch een melding geven als je kunt updaten, maar wanneer je niet daar niet op wilt wachten kun je het ook zelf altijd checken. Je installeert iOS 26.4.1 op de volgende manier.

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Software-update’;

Installeer de update.

