iOS 26.3 brengt zeker 6 veranderingen naar je iPhone: dit zijn ze!

Apple heeft onlangs de eerste bètaversie van iOS 26.3 uitgebracht – hier zijn 6 veranderingen die de update binnenkort naar je iPhone brengt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze 6 veranderingen brengt iOS 26.3 naar je iPhone

De update richt zich vooral op interoperabiliteit tussen iPhone- en Android-apparaten en op ondersteuning voor smartwatches van derden. We zetten alle veranderingen van iOS 26.3 voor je op een rij.

1. Overzetten naar Android

Een grote verandering in iOS 26.3 is een nieuw ‘Overzetten naar Android’-systeem, dat het voor iPhone-gebruikers gemakkelijker maakt om over te stappen naar een Android-toestel. Dit nieuwe systeem is ontwikkeld in het kader van een samenwerking tussen Apple en Google. De nieuwste Android-bèta voegt een soortgelijk systeem toe voor het overschakelen van Android naar iPhone.

Zodra de twee apparaten zijn verbonden, kunnen foto’s, berichten, notities, apps en meer draadloos worden overgezet. Apple merkt wel op dat gevoelige informatie zoals gezondheidsgegevens, Bluetooth-apparaten, vergrendelde notities en meer niet op deze manier worden overgezet.

2. Meldingen doorsturen

Ook voegt iOS 26.3 een nieuw systeem voor het doorsturen van meldingen toe. Daarmee kunnen iPhone-meldingen worden weergegeven op een smartwatch van derden. Meldingen kunnen naar één accessoire tegelijk worden doorgestuurd en worden niet weergegeven op de Apple Watch wanneer de functie is ingeschakeld.

De functie is beperkt tot de Europese Unie. Apple bereidt zich voor op de komende DMA-regels die Apple verplichten om apparaten van derden toe te staan meldingen weer te geven die zijn doorgestuurd vanaf de iPhone. Apple stelt dat dit een bedreiging vormt voor de privacy van gebruikers, maar het bedrijf heeft uiteindelijk geen andere keuze dan voorlopig hieraan te voldoen.

3. Nabijheidskoppeling voor accessoires van derden

Dankzij deze functie in iOS 26.3 (eveneens voor de EU) maak je net zo gemakkelijk verbinding met accessoires van derden als met je AirPods.

4. Nieuwe NFC-features

Deze NFC-functies voor de EU maken het mogelijk om met een iPhone verbonden apparaten te activeren, zonder dat de iPhone fysiek aanwezig is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. P2P Wi-Fi connection feature

Een van de veranderingen in iOS 26.3 is een Wi-Fi-verbinding met hoge bandbreedte voor peer-to-peer-gebruik in de EU. Dit type verbinding stelt Apple-services en -hardware in staat om snel en zonder afhankelijk te zijn van externe netwerken of hardware, inhoud uit te wisselen met een iPhone.

6. Wallpapers

De laatste van de veranderingen die iOS 26.3 naar je iPhone brengt, zijn enkele wijzigingen in het menu met achtergronden. Voorheen was er één categorie voor achtergronden met weer en astronomie. In iOS 26.3 is die categorie opgesplitst in twee afzonderlijke secties. De achtergronden zelf zijn hetzelfde gebleven. Het verschil is dat Apple een aantal nieuwe achtergronden heeft toegevoegd aan de categorie Weer. Zoals altijd geven die achtergronden de ‘live weersomstandigheden voor je huidige locatie’ weer.

Release iOS 26.3

Apple heeft de officiële releasedatum van de publieke versie van iOS 26.3 nog niet aangekondigd, maar houdt vaak dezelfde tijdlijn aan bij het uitbrengen van nieuwe softwareversies. Op deze data verschenen soortgelijke updates eerder:

iOS 18.3: maandag 27 januari 2025 ;

; iOS 17.3: maandag 22 januari 2024 ;

; iOS 16.3: maandag 23 januari 2023 ;

; iOS 15.3: woensdag 26 januari 2022.

Deze softwareversies zijn allemaal eind januari uitgebracht, dus het is de verwachting dat de release van iOS 26.3 rond dezelfde periode in 2026 valt. Doorgaans brengt Apple updates uit op maandag rond 19.00 uur. De kans is daarom groot dat iOS 26.3 op maandag 26 januari 2026 om 19.00 uur (Nederlandse tijd) beschikbaar is op je iPhone. Wil je er zeker van zijn dat je niets mist? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!