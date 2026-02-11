iOS 26.3 is uit: zo installeer je de nieuwste iPhone-update direct

Er is een nieuwe update voor de iPhone verschenen. Met iOS 26.3 komen er weer leuke nieuwe functies naar je toestel!

Het is weer tijd om je iPhone te updaten, want iOS 26.3 is er. In de update zit weer een aantal nieuwe functies waarvan wij de belangrijkste kort toelichten. Vooral voor Europese gebruikers is iOS 26.3 best wel een interessante update, want een deel van de functies is exclusief voor iPhones in de Europese Unie.

iOS 26.3 installeren: zo doe je dat Tik op ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Algemeen’; Ga vervolgens naar ‘Software-update’; Volg de aanwijzigingen op het scherm om de update naar iOS 26.3 te installeren.

De update is beschikbaar voor elke iPhone die iOS 26 kan draaien. Het kan wel gebeuren dat de update nog niet beschikbaar is voor jouw toestel, zelfs al heb je iOS 26. Dat komt omdat Apple de update meestal gefaseerd uitbrengt.

Soms moet je eventjes wachten voordat de update er is. Is de update voor jouw iPhone nog niet beschikbaar? Wacht dan een half uurtje, en probeer het daarna nog een keer.

iOS 26.3: de belangrijkste nieuwe functies

Zoals we net al zeiden zitten er een paar interessante functies in de update. Wij hebben de belangrijkste voor je onder elkaar gezet!

1. Notificaties op smartwatches

Heb je geen Apple Watch, maar wel een smartwatch van een ander merk? Dan bevat iOS 26.3 een handige functie. Je iPhone kan dan voortaan notificaties doorsturen naar accessoires van derden, zoals smartwatches (ook zonder een speciale app).

2. Verbinden van accessoires

Het wordt in iOS 26.3 eenvoudiger om draadloze accessoires te verbinden met je iPhone. Voor de verbinding met veel draadloze apparaten moet je nu nog een applicatie installeren of een uitgebreid stappenplan volgen.

Daar brengt een nieuwe functie in iOS 26.3 verandering in, want je iPhone registreert dan je draadloze accessoires automatisch als ze in de buurt zijn. Net zoals je nu bijvoorbeeld je AirPods of een AirTag kunt verbinden.

3. Meer opties voor de NFC-chip

De NFC-chip in je iPhone krijgt er met iOS 26.3 meer opties bij. Met de NFC-chip kunnen toestellen binnen een afstand van tien centimeter op een veilige manier gegevens uitwisselen.

De functie werkte eerst alleen met Apple-apparaten, maar dat is in iOS 26.3 niet meer het geval. Zo moet het uitwisselen van gegevens tussen Apple- en Android-apparaten sneller, veiliger en eenvoudiger worden.

4. Draadloze verbindingen maken wordt makkelijker

Apparaten van derde partijen moeten voortaan dezelfde mogelijkheden hebben voor het maken van draadloze verbindingen als apparaten van Apple. Dit is goed nieuws, want je iPhone kan zo beter samenwerken met bijvoorbeeld een laptop die draait op Windows.

5. Overstappen naar Android

Heeft je iPhone zijn beste tijd gehad en wil je stiekem een keer een Android-toestel uitproberen? Dan is iOS 26.3 de update voor jou. Er is nu een nieuwe functie waarmee je makkelijker kunt overstappen van een iPhone naar een Android-smartphone.

6. Nieuwe wallpapers

Tot slot sleutelt iOS 26.3 ook aan het menu voor Achtergronden. Weer- en astronomie-achtergronden stonden samen altijd in één categorie, maar nu zijn ze opgesplitst in twee delen.

De achtergronden zijn verder hetzelfde, maar Apple heeft wél een paar nieuwe toegevoegd onder het kopje Weer. Net als de oude achtergronden laten deze ook live de weersomstandigheden zien.

