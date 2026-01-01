iOS 26.3 release: op deze datum komt de update naar je iPhone

Apple werkt weer aan de volgende update voor je iPhone! Benieuwd wanneer je die kunt installeren? Dit is de verwachte release van iOS 26.3.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.3

Er komt weer een update aan voor je iPhone! Het is inmiddels even geleden dat Apple iOS 26.2 heeft uitgebracht, die softwareversie verscheen in december. Op de achtergrond werkt het bedrijf aan de release van iOS 26.3, waarmee verschillende verbeteringen naar je iPhone komen. Apple heeft de officiële releasedatum van de update nog niet aangekondigd, maar houdt vaak dezelfde tijdlijn aan bij het uitbrengen van nieuwe softwareversies. Op deze data verschenen soortgelijke updates eerder:

iOS 18.3: maandag 27 januari 2025 ;

; iOS 17.3: maandag 22 januari 2024 ;

; iOS 16.3: maandag 23 januari 2023 ;

; iOS 15.3: woensdag 26 januari 2022.

Deze softwareversies zijn allemaal eind januari uitgebracht, dus het is de verwachting dat de release van iOS 26.3 rond dezelfde periode in 2026 valt. Doorgaans brengt Apple updates uit op maandag rond 19.00 uur. De kans is daarom groot dat iOS 26.3 op maandag 26 januari 2026 om 19.00 uur (Nederlandse tijd) beschikbaar is op je iPhone. Die avond krijgt je iPhone er weer nieuwe functies bij en wordt iOS 26 verbeterd.

Nieuwe functies

De eerste testversies zijn al beschikbaar voor ontwikkelaars, waardoor we een idee hebben van de nieuwe functies in iOS 26.3. Apple maakt het in de nieuwe softwareversie eenvoudiger om van een iPhone over te stappen naar een Android-toestel. Je kunt je iPhone straks verbinden met een Android-apparaat, zodat alle foto’s, berichten, notities en applicaties probleemloos op je volgende toestel gezet kunnen worden.

Draag je een smartwatch, maar is dat geen Apple Watch? In dat geval krijg je er in iOS 26.3 een handige functie bij, want je iPhone kan eindelijk notificaties verzenden naar smartwatches van derde partijen. Op dit moment is dat een exclusieve instelling voor de Apple Watch, maar daar komen na de release van iOS 26.3 ook slimme horloges van andere merken bij. Je bepaalt zelf naar welk accessoire je iPhone meldingen verstuurt, dat kan naar één smartwatch op hetzelfde moment.

Meer over iOS 26.3

Verder krijg je er met iOS 26.3 meer achtergronden voor je iPhone bij. Apple voegt drie wallpapers toe in het thema van de Weer-app. De achtergrond kleurt mee met de weersituatie van dat moment op je huidige locatie. Dat is niet alles, zo zie je met de widgets op het toegangsscherm met relevante informatie over het weer. Iedere wallpaper heeft een eigen stijl en indeling, maar die kun je aanpassen naar je persoonlijke voorkeur.

Ontwikkelaars kunnen inmiddels aan de slag met de eerste testversies van iOS 26.3, de publieke release laat nog even op zich wachten. Eind januari kun je weer een nieuwe softwareversie op je iPhone installeren. Wil je geen enkele update voor je iPhone, iPad, Apple Watch of Mac missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!