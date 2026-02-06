Wanneer komt iOS 26.3 naar je iPhone? Dit is de verwachte releasedatum

Er komt binnenkort een nieuwe update voor je iPhone aan. Maar wanneer is de release van iOS 26.3 nou écht? iPhoned vertelt het je!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Release Candidate van iOS 26.3 is onlangs verschenen en dat betekent dat we kunnen beginnen met aftellen naar de uiteindelijke versie. Apple zet met de RC altijd de laatste stap vóór de definitieve release. Dit is wanneer iOS 26.3 naar je iPhone komt.

De update verschijnt meestal een week na de Release Candidate. Dat betekent dat de release van iOS 26.3 naar verwachting maandag 9 februari of dinsdag 10 februari zal zijn. Updates komen vaak ’s avonds rond 19.00 uur (Nederlandse tijd), dus zorg dat je er dan klaar voor zit.

Nieuwe functies in iOS 26.3

Verwacht echter geen enorme vernieuwingen, want iOS 26.3 draait vooral om kleinere verbeteringen die samenhangen met Europese regelgeving. Zo krijgen accessoires van derden vanaf iOS 26.3 toegang tot functies die eerder vooral voor Apple-apparaten waren.

Dat betekent onder andere dat smartwatches van andere merken straks ook iPhone-notificaties kunnen krijgen. Ook het koppelen van draadloze apparaten wordt makkelijker, omdat je ze dan alleen nog maar dicht bij je iPhone hoeft te houden. Dit is dan vergelijkbaar met het koppelen van Apple’s AirPods.

Verder wordt het overstappen naar Android eenvoudiger gemaakt met de functie ‘Overzetten naar Android’. Je houdt je nieuwe Android-toestel naast je iPhone en zet vervolgens onder meer foto’s, berichten, notities en apps draadloos over. Sommige gevoelige gegevens, zoals gezondheidsdata, bluetooth-apparaten en vergrendelde notities, gaan echter niet mee. Die moet je dan achteraf alsnog handmatig overzetten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In iOS 26.3 kun je ook aan de slag met nieuwe iPhone-achtergronden. Apple komt met drie wallpapers in de stijl van de Weer-app, die zich automatisch aanpassen aan het weer op jouw locatie. Handig, want zo zie je op je vergrendelscherm in één oogopslag of je regen kunt verwachten. En omdat elke Weer-achtergrond z’n eigen look heeft, kun je hem ook nog finetunen zodat hij precies past bij jouw smaak.

Blijf altijd op de hoogte van nieuwe iPhone-releases