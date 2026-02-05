iOS 26.3 RC is beschikbaar – en brengt deze functies naar de iPhone

Apple heeft de Release Candidate van iOS 26.3 uitgebracht! Deze nieuwe functies komen met iOS 26.3 RC naar je iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 26.3 uitgebracht! Apple heeft de Release Candidate (RC) van iOS 26.3 uitgerold voor ontwikkelaars. Doorgaans is de RC de laatste testversie, waardoor iOS 26.3 binnenkort voor alle gebruikers beschikbaar is. In de volgende softwareversie voegt Apple een aantal kleine verbeteringen door. Dit zijn vooral veranderingen die het gevolg zijn van nieuwe Europese wetgeving.

Europese gebruikers krijgen er daarom een reeks nieuwe functies bij. Het wordt eenvoudiger om accessoires van derden te gebruiken, want die krijgen in iOS 26.3 toegang tot features die eerder exclusief voor Apple-apparaten waren. Zo ontvangen smartwatches van andere merken straks ook notificaties via je iPhone. Het koppelen van draadloze apparaten gebeurt vanaf iOS 26.3 net zo gemakkelijk als het verbinden van je AirPods, je hoeft ze voortaan alleen nog maar in de buurt van je iPhone te houden.

Nieuwe functies voor de iPhone

Verder wordt het vanaf iOS 26.3 gemakkelijker om van een iPhone over te stappen naar een Android-apparaat. Met ‘Overzetten naar Android’ hoef je het nieuwe Android-toestel alleen maar naast je iPhone te houden, vervolgens kunnen foto’s, berichten, notities, apps en meer draadloos worden overgezet. Gevoelige informatie zoals gezondheidsgegevens, Bluetooth-apparaten en vergrendelde notities komen niet mee, dat moet je handmatig doen. Apple heeft deze functie in iOS 26.3 RC al toegevoegd voor ontwikkelaars.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In iOS 26.3 RC zijn de nieuwe achtergronden voor de iPhone eveneens al beschikbaar. Apple introduceert drie wallpapers in het thema van de Weer-app. Deze achtergronden passen zich aan op de weersituatie van je huidige locatie. Zo zie je op het vergrendelscherm van je iPhone direct of je buiten neerslag kunt verwachten. Iedere achtergrond van de Weer-app heeft een eigen stijl, die je kunt aanpassen naar je persoonlijke voorkeur.

Release van iOS 26.3

Met iOS 26.3 komen dus vooral kleine veranderingen naar je iPhone, die het gevolg zijn van Europese regelgeving. Nu iOS 26.3 RC is verschenen voor ontwikkelaars hoeven we niet lang meer te wachten op de definitieve versie van de update. Apple brengt de update voor alle gebruikers doorgaans een week na de Release Candidate uit. Dat betekent dat je iOS 26.3 volgende week al op je iPhone kunt installeren.

Apple brengt nieuwe softwareversies meestal in de eerste helft van de week uit. De kans is daarom groot dat iOS 26.3 op maandag 9 februari 2026 of dinsdag 10 februari 2026 uitbrengt. Houd je iPhone komende week ’s avonds goed in de gaten, updates verschijnen vaak rond 19.00 uur Nederlandse tijd. Wil je geen enkele update missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!