iOS 26.3 vs iOS 26.4: zo zien je nieuwe iPhone-instellingen eruit

De volgende update voor de iPhone is iOS 26.4, waarin de iPhone-instellingen een ander ontwerp hebben dan in iOS 26.3. Zo ziet dat eruit!

iOS 26.4

Apple heeft de eerste testversie van iOS 26.4 uitgebracht! Door iOS 26.4 bèta 1 weten we dat er binnenkort heel veel nieuwe functies naar de iPhone komen. Apple introduceert meer features, handige verbeteringen én een aangepast ontwerp. Laatstgenoemde zien we terug in de Instellingen-app, waar het uitkiezen van een iPhone-achtergrond in iOS 26.4 anders gaat dan in iOS 26.3.

In iOS 26.4 krijg je meer opties bij het selecteren van een nieuwe wallpaper dan in iOS 26.3 het geval is. Apple heeft de weergave overzichtelijker gemaakt, zodat je van iedere categorie een reeks achtergronden kunt installeren. Deze staan vanaf iOS 26.4 niet meer standaard op je iPhone, om te voorkomen dat ze onbedoeld opslagruimte gebruiken. Met deze lijstweergave is het vanaf iOS 26.4 veel eenvoudiger om te bepalen wat je volgende wallpaper wordt. Zo ziet dat eruit in de volgende softwareversie:

Meer nieuwe functies

Apple neemt het menu voor de instellingen op de schop in iOS 26.4, maar dit is niet het enige verschil met iOS 26.3. Er komen heel veel nieuwe functies naar je iPhone. Zo krijgt Apple Podcasts ondersteuning voor video, kun je in Apple Music afspeellijsten samenstellen met behulp van Apple Intelligence en staat bescherming voor gestolen apparaat straks standaard aan. Verder komen er negen nieuwe emoji naar je iPhone met iOS 26.4.

Daarnaast komen nog minimaal zeven nieuwe functies naar je iPhone. Met “Audiozoom” focust de microfoon op hetzelfde onderwerp als de camera, waardoor de audio van een video veel beter klinkt. In de Gezondheid-app zie je straks je gemiddelde bedtijd en de persoonlijke hotspot geeft in iOS 26.4 een beter inzicht in het dataverbruik per apparaat. Dit zijn belangrijke verbeteringen in iOS 26.4, die ervoor zorgen dat je iPhone beter werkt dan in iOS 26.3.

Release van iOS 26.3

Kleinere verschillen tussen iOS 26.3 en iOS 26.4 zien we terug in het ontwerp, waaronder dus het menu met alle achtergronden op je iPhone. Apple heeft de eerste testversie van iOS 26.4 inmiddels uitgebracht, de komende weken volgen er meer bèta’s. In die softwareversies worden mogelijk nog meer nieuwe functies toegevoegd, die met iOS 26.4 naar je iPhone komen.

Op de definitieve release moeten we nog even wachten. Apple heeft iOS 26.3 nog niet lang geleden uitgebracht, dus het is de verwachting dat iOS 26.4 nog even op zich laat wachten. Pas in de tweede helft van maart komt de volgende update naar je iPhone. Wil je geen enkele softwareversie voor je iPhone, iPad, Apple Watch of ander Apple-apparaat missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!