Waarom je iOS 26.3 direct op je iPhone moet installeren 

Apple heeft iOS 26.3 uitgebracht en het gaat om een belangrijke update. Om deze reden moet je iOS 26.3 direct op je iPhone installeren!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.3

Er is weer een update voor je iPhone beschikbaar! Apple heeft op woensdag 11 februari 2026 iOS 26.3 uitgebracht. Met de nieuwe softwareversie komt een aantal nieuwe functies naar je iPhone, waaronder meer wallpapers en verbeterde ondersteuning voor accessoires van derde partijen. Het gaat om een relatief kleine update met weinig nieuwe features voor de iPhone. Wacht je daarom met het installeren van iOS 26.3? Dat kun je beter niet doen.

Apple gebruikt updates niet alleen om meer functies naar de iPhone te brengen, maar ook om de bestaande software te verbeteren. Dat is met iOS 26.3 niet anders, waardoor het belangrijk is om de nieuwe softwareversie zo snel mogelijk te installeren. Apple heeft inmiddels een lijst gepubliceerd van alle problemen die met iOS 26.3 worden verholpen. Deze lijst is openbaar voor iedereen, dus de kans dat er van de softwarefouten misbruikt wordt gemaakt is nu veel groter.

37 (beveiligings)problemen

Met iOS 26.3 lost Apple maar liefst 37 problemen op bij de iPhone. Deze verbeteringen zijn vooral bedoeld om de software van de iPhone op orde te houden. Zo zorgde een softwarefout er sinds iOS 26 voor dat het geheugen van de iPhone kwetsbaar is voor een geavanceerde cyberaanval. Apple heeft niet bekendgemaakt of deze softwarefout al is misbruikt. Zeker nu de softwareproblemen zijn gepubliceerd is het aan te raden om iOS 26.3 direct te installeren op je iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je de nieuwe softwareversie nog niet gedownload? Apple heeft iOS 26.3 inmiddels uitgebracht voor alle gebruikers, waardoor je de update meteen kunt installeren. Alle iPhones die op iOS 26 draaien hebben ondersteuning voor iOS 26.3. Het is verstandig om je iPhone snel bij te werken, zodat je zeker weet dat de beveiliging van het apparaat weer helemaal op orde is. Hier vind je de update op je iPhone:

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘Software-update’; Selecteer tot slot ‘Werk nu bij’ om iOS 26.3 te installeren.

Meer over iOS 26.3

Na het installeren van iOS 26.3 is je iPhone niet meer kwetsbaar voor alle softwarefouten, die Apple op de eigen website heeft gepubliceerd. Dat is niet het enige voordeel van de nieuwe softwareversie, want je iPhone krijgt er ook meer functies bij. Apple introduceert drie wallpapers in het thema van de Weer-app. Deze achtergronden tonen de actuele weersituatie op je locatie, zodat je direct weet wat je kunt verwachten als je naar buiten gaat.

Daarnaast voert Apple een aantal belangrijke veranderingen door om te voldoen aan nieuwe Europese wetgeving. Het is vanaf iOS 26.3 gemakkelijker om accessoires van derde partijen te koppelen, want dat gaat net zo eenvoudig als het verbinden van bijvoorbeeld AirPods of een Apple Watch. Hier vertellen we meer over de verbeteringen in iOS 26.3. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!