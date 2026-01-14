Met iOS 26.3 komt er een functie naar je iPhone die je nóóit moet gebruiken

Apple brengt iOS 26.3 binnenkort uit, maar de update brengt een functie naar je iPhone die je nooit moet gebruiken. Zo zit dat!

iOS 26.3

Er komt weer een nieuwe softwareversie naar je iPhone! Apple werkt aan iOS 26.3, de volgende grote tussentijdse update van het besturingssysteem. Met iOS 26.3 komen verschillende nieuwe functies naar je iPhone, zo krijg je er drie achtergronden bij in het thema van de Weer-app. Verder krijgen smartwatches van andere merken eindelijk ondersteuning voor het ontvangen van meldingen via je iPhone. Die feature is nu nog exclusief voor de Apple Watch, maar werkt straks ook met slimme horloges van merken als Samsung.

Goed nieuws dus als je een smartwatch van een ander merk gebruikt, want die werkt straks veel beter samen met je iPhone. Dit is niet de enige verandering die Apple doorvoert om samenwerking met Android-toestellen te verbeteren. Het wordt vanaf iOS 26.3 veel eenvoudiger om alle gegevens van je iPhone over te zetten naar een Android-toestel. Dat is een opvallende functie van iOS 26.3, die je vermoedelijk nooit gaat gebruiken.

Gegevens overzetten naar Android

Heb je een nieuwe iPhone gekocht? Het is in dat geval gemakkelijk om alle gegevens van je huidige toestel over te zetten naar de nieuwe iPhone. Je hoeft de iPhones alleen maar naast elkaar te houden, vervolgens verschijnen automatisch alle stappen om de data probleemloos over te zetten. Bij het overstappen van een iPhone naar een Android-toestel is dat een heel ander verhaal, daar is het vaak zoeken naar de juiste manier om alle gegevens te verplaatsen van iOS naar Android.

Met iOS 26.3 brengt Apple daar verandering in, want het wordt veel eenvoudiger om onderdelen van je iPhone over te zetten naar een Android-toestel. Apple voegt in iOS 26.3 een functie toe, die ervoor zorgt dat je iPhone een nieuw Android-apparaat herkent. Zo kun je een iPhone en Android-toestel straks simpelweg naast elkaar houden om foto’s, berichten, notities en apps over te zetten. Op die manier weet je zeker dat belangrijke gegevens meegaan naar je volgende smartphone.

Meer over iOS 26.3

Met de nieuwe functie in iOS 26.3 worden overigens niet alle gegevens van je iPhone overgezet naar het Android-toestel. Gezondheidsgegevens, apparaten die met Bluetooth verbonden zijn en beveiligde onderdelen als vergrendelde notities gaan niet mee naar het nieuwe toestel. Hetzelfde geldt voor verborgen foto’s, ook die kunnen niet worden overgezet. Het gaat om een handige nieuwe instelling in iOS 26.3, maar het is de vraag of je de functie ooit gaat gebruiken.

Veel gebruikers met een iPhone kiezen als volgende toestel weer een iPhone, zeker als ze ook in het bezit zijn van een iPad, Apple Watch of Mac(Book). Wil je dat alle Apple-apparaten zo goed mogelijk blijven samenwerken? Dan moet je de nieuwe functie van iOS 26.3 nooit gebruiken, want je hoeft je gegevens dan niet over te zetten naar een Android-toestel. Wil je op de hoogte blijven van alle Apple-updates? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele softwareversie mist!