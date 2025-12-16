iOS 26.3 bèta 1 is uit – en brengt deze 3 verbeteringen naar je iPhone

Apple heeft de eerste testversie van iOS 26.3 uitgebracht! Met iOS 26.3 bèta 1 komen verschillende verbeteringen naar je iPhone. Dit zijn ze!

iOS 26.3 bèta 1

De eerste testversie van iOS 26.3 is verschenen! Apple heeft iOS 26.3 bèta 1 uitgebracht voor ontwikkelaars. In de nieuwe softwareversie introduceert Apple de eerste functies, die met iOS 26.3 naar je iPhone komen. Je krijgt er een aantal handige features én een nieuwe wallpaper bij. Ben je benieuwd welke veranderingen je kunt verwachten? Dit zijn de eerste onderdelen van iOS 26.3!

1. Overzetten naar Android

Het wordt vanaf iOS 26.3 eenvoudiger om alle gegevens van je iPhone over te zetten naar een Android-toestel. Ga je van een iPhone over naar een Android-toestel? Dan hoef je ze vanaf iOS 26.3 alleen nog naast elkaar te houden. De toestellen maken vervolgens verbinding, waarbij je de optie krijgt om alle foto’s, berichten, notities, applicaties, wachtwoorden en andere gegevens over te zetten.

Google heeft een soortgelijke functie geïntroduceerd, waardoor het ook eenvoudiger wordt om van een Android-toestel naar een iPhone over te stappen. Met de nieuwe functie in iOS 26.3 bèta 1 worden overigens niet alle gegevens overgezet. Gezondheidsgegevens, eerdere verbindingen via Bluetooth en afgeschermde data als vergrendelde notities gaan niet mee naar het nieuwe apparaat.

2. Meldingen doorsturen

Gebruik je een andere smartwatch dan een Apple Watch? In dat geval krijg je er met iOS 26.3 een langverwachte functie bij, want notificaties worden dan eindelijk doorgestuurd naar slimme horloges van derde partijen. Op dit moment deelt je iPhone meldingen alleen met een Apple Watch. Smartwatches van andere merken als Samsung ontvangen geen meldingen van je iPhone, maar daar brengt iOS 26.3 bèta 1 verandering in.

Vanaf iOS 26.3 vind je de nieuwe functie ‘Meldingen doorsturen’ op je iPhone. Deze schakel je in onder ‘Instellingen > Meldingen > Meldingen doorsturen’, waar je zelf kiest naar welk accessoire je iPhone de notificaties doorstuurt. Kies je voor een ander toestel dan de Apple Watch? Dan krijgt je Apple Watch geen meldingen meer van je iPhone. Notificaties kunnen met slechts één accessoire op hetzelfde moment gedeeld worden.

3. Nieuwe wallpaper

Je iPhone krijgt er weer nieuwe wallpapers bij! In iOS 26.3 bèta 1 heeft Apple drie nieuwe achtergronden toegevoegd. Deze zijn in het thema van de Weer-app ontworpen, zo zie je op de wallpaper precies wat de weersituatie op je huidige locatie is. De drie verschillende wallpapers hebben ieder een eigen ontwerp, met aparte lettertypes bij de tijdweergave en widgets die op een andere plek staan.

Aan de nieuwe achtergronden worden automatisch meerdere widgets toegevoegd, waarin je handige informatie vindt over de weersvoorspellingen op je locatie. Het is ook mogelijk om het ontwerp van de nieuwe wallpapers aan te passen, zo kun je de widgets verplaatsen en de weergave van de tijd veranderen. Waar je iPhone in iOS 26.2 en eerder nog één categorie heeft voor alle Weer- en Astronomie-achtergronden, heeft Apple in iOS 26.3 gekozen voor twee aparte groepen met verschillende wallpapers.

Release van iOS 26.3

Met iOS 26.3 komen twee handige verbeteringen en nieuwe achtergronden naar je iPhone. Het gaat om een eerste testversie, dus de kans is groot dat er in nieuwe bèta’s meer functies worden toegevoegd. Apple heeft iOS 26.3 bèta 1 uitgebracht voor ontwikkelaars, maar de definitieve update laat nog even op zich wachten. Het is de verwachting dat iOS 26.3 pas in januari 2026 verschijnt. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!