iOS 26.3.1 is beschikbaar: installeer de belangrijke update direct op je iPhone

Er is weer een update beschikbaar voor je iPhone! Met iOS 26.3.1 voert Apple belangrijke verbeteringen door, installeer de update daarom direct.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.3.1

Updaten maar! Apple heeft weer een nieuwe softwareversie voor de iPhone uitgebracht. Op woensdag 4 maart 2026 is iOS 26.3.1 verschenen. Met de software-update komen geen nieuwe functies naar je iPhone. In plaats daarvan voert Apple belangrijke verbeteringen in de beveiliging en de software van je iPhone door. Het is daarom aan te raden om de update zo snel mogelijk te installeren.

Apple heeft nog niet bekendgemaakt welke softwarefouten er precies worden verholpen in iOS 26.3.1. Dat doet het bedrijf doorgaans pas na enkele dagen, om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de softwareproblemen. Zorg er daarom voor dat je de update direct installeert op je iPhone, zodat je zeker weet dat de beveiliging van het apparaat weer helemaal op orde is.

Ondersteuning voor Studio Display (XDR)

Er komt met iOS 26.3.1 daarnaast een kleine verbetering naar je iPhone, want de nieuwe softwareversie biedt ondersteuning voor de Studio Display en de Studio Display XDR. Dit zijn de nieuwe beeldschermen van Apple, die op dinsdag 3 maart 2026 zijn aangekondigd door het bedrijf. De displays liggen pas vanaf 11 maart in de winkels, maar met de nieuwe iOS-versie is de software alvast voorbereid op de aanstaande releases.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Studio Display en Studio Display XDR zijn Apple’s nieuwste 27-inch displays, die beschikken over een 12-megapixelcamera met Middelpunt en twee Thunderbolt 5-poorten. De schermen zijn van hoge kwaliteit, maar dat zie je ook wel aan de prijzen. Je haalt de Studio Display voor 1699 euro, voor de Studio Display XDR betaal je zelfs 3499 euro. Er zijn daardoor vermoedelijk weinig gebruikers die hun iPhone op één van deze displays zullen aansluiten, maar met iOS 26.3.1 is dat in ieder geval mogelijk.

iOS 26.3.1 installeren

Apple heeft iOS 26.3.1 op woensdag 4 maart 2026 uitgebracht voor alle gebruikers, waardoor je de update nu op je iPhone kunt installeren. Je vindt de softwareversie op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Tik daar op ‘Installeer nu’ om de belangrijke software-update op je iPhone te downloaden en installeren. Wacht daar niet te lang mee, zodat de softwarefouten in iOS 26.3 snel worden verholpen.

Met iOS 26.3.1 komen dus geen nieuwe functies naar je iPhone, daarvoor moet je wachten op iOS 26.4. Die softwareversie brengt wél grote veranderingen met zich mee. Zo introduceert iOS 26.4 nieuwe emoji en worden zes Apple-apps uitgebreid met meer features. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!