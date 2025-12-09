iOS 26.1 vs iOS 26.2: deze 3 veranderingen komen naar je iPhone

De volgende update voor je iPhone komt eraan! Benieuwd wat het verschil is tussen iOS 26.1 en iOS 26.2? Deze drie veranderingen brengt iOS 26.2 naar je iPhone.

iOS 26.1 vs iOS 26.2

Apple bereidt de release van de volgende iPhone-update voor! De laatste testversie van iOS 26.2 is inmiddels verschenen, waardoor de definitieve update vermoedelijk niet lang meer op zich laat wachten. Het is de verwachting dat iOS 26.2 binnenkort al naar je iPhone komt en een aantal veranderingen introduceert. Ben je benieuwd welke aanpassingen je kunt verwachten? Deze drie vernieuwingen komen naar je iPhone!

1. Vergrendelscherm krijgt Liquid Glass

In iOS 26.1 is Liquid Glass al terug te zien op het Vergrendelscherm van je iPhone. De klok heeft een transparant ontwerp, dat je vanaf iOS 26.2 kunt aanpassen. Je bepaalt in de volgende softwareversie zelf hoe doorzichtig de tijd wordt weergegeven. Is de klok niet duidelijk afleesbaar door je achtergrond? In dat geval kun je de transparantie verminderen vanaf iOS 26.2, zodat de tijd altijd duidelijk in beeld blijft.

2. Meet-app krijgt een nieuw ontwerp

Het belangrijkste onderdeel van iOS 26 was natuurlijk de introductie van Liquid Glass. Met iOS 26.2 krijg je niet alleen meer opties bij het instellen van het Vergrendelscherm, ook de Meet-app krijgt een nieuwe interface. In de applicatie worden de eerdere elementen aangepast naar het doorzichtige ontwerp van Liquid Glass. Zo past de vernieuwde Meet-app beter bij het transprante design van iOS 26.

3. Animatie op het Beginscherm

Dat Apple in iOS 26.2 Liquid Glass op meer plekken terug laat komen is ook terug te zien op het Beginscherm van je iPhone. Als je in de volgende softwareversie je achtergrond wilt aanpassen, widgets gaat toevoegen of de weergave van applicaties wilt wijzigen zie je een vloeiendere animatie. In iOS 26.1 is dit nog een kader dat verschijnt, vanaf iOS 26.2 is dat een bubbel. Zo ziet dat eruit:

Release van iOS 26.2

Apple brengt met iOS 26.2 Liquid Glass naar meer elementen en applicaties op je iPhone. Dit zijn niet de enige verschillen tussen iOS 26.1 en iOS 26.2, zo krijgt Apple Music offline songteksten en wordt de slaapscore in de Gezondheid-app verbeterd. Daarnaast worden de Herinneringen- en Podcast-app uitgebreid met nieuwe functies. Het gaat dus om een relatief grote tussentijdse update voor de iPhone.

Lang hoeven we niet meer te wachten op die update, want iOS 26.2 verschijnt vermoedelijk in de week van 15 december. De laatste testversie van iOS 26.2 is uitgebracht op 8 december, waardoor de definitieve update waarschijnlijk binnen een week verschijnt. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!