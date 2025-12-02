Met de volgende iOS-update komen er weer nieuwe functies naar je iPhone. Maar wanneer is de échte release van iOS 26.2?

iOS 26.2 release: wanneer krijgt je iPhone er weer functies bij?

Om de uiteindelijke release van iOS 26.2 te voorspellen, moeten we naar de releases van voorgaande versies kijken. Hieronder hebben we de data van iOS 14 tot en met iOS 18 voor je onder elkaar gezet.

iOS 14.2: de Release Candidate werd uitgebracht op 30 oktober en de uiteindelijke versie volgde op 5 november. Bèta 4 verscheen op 20 oktober;

iOS 15.2: de Release Candidate kwam op 7 december en de uiteindelijke versie op 13 december. Net als de anderen kreeg deze update vier bèta’s, waarbij bèta 4 op 2 december uitkwam;

iOS 16.2: op 7 december kwam de Release Candidate, gevolgd door de officiële release op 13 december. Bèta 4 verscheen hier op 1 december;

iOS 17.2: de Release Candidate stond klaar op 5 december en de release vond plaats op 11 december. Ook deze versie kreeg vier bèta’s, met bèta 4 op 28 november;

iOS 18.2: op 5 december was de Release Candidate, en de uiteindelijke release volgde op 11 december. Er gingen vier bèta’s aan vooraf; bèta 4 kwam uit op 20 november.

We hebben van iOS 26.2 nog geen vierde bèta gezien. Dus die komt waarschijnlijk ergens de eerste week van december. De uiteindelijke release van iOS 26.2 zal dan waarschijnlijk rond 15 of 16 december zijn. Maar de tweede week van december kan ook nog een optie zijn.

iOS 26.2 is geen hele grote update, maar brengt wel een paar handige vernieuwingen naar je iPhone. Dit zijn de belangrijkste verbeteringen.

Alarm in Herinneringen: markeer een herinnering als dringend en krijg een wekker wanneer deze vervalt;

markeer een herinnering als dringend en krijg een wekker wanneer deze vervalt; Lockscreen: pas met een schuifregelaar de transparantie van de Liquid Glass-klok aan;

pas met een schuifregelaar de transparantie van de Liquid Glass-klok aan; AirDrop: Maak een eenmalige AirDrop-code aan om 30 dagen lang veilig bestanden te delen met mensen buiten je contacten;

Maak een eenmalige AirDrop-code aan om 30 dagen lang veilig bestanden te delen met mensen buiten je contacten; Slaapscore: de score’s zijn verbeterd om beter overeen te komen met hoe je je écht voelt na een goede(?) nachtrust;

de score’s zijn verbeterd om beter overeen te komen met hoe je je écht voelt na een goede(?) nachtrust; Live vertaling: AirPods live vertaling komen naar de EU.

