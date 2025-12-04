iOS 26.2 Release Candidate is uit (met deze verbeteringen voor de iPhone)

Apple heeft de laatste testversie van iOS 26.2 uitgebracht! Deze verbeteringen komen met de Release Candidate van iOS 26.2 naar de iPhone.

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 26.2 beschikbaar! Apple heeft de Release Candidate van iOS 26.2 uitgebracht voor ontwikkelaars. Dit is doorgaans de laatste testversie, voordat Apple de definitieve update uitbrengt voor alle gebruikers. In de nieuwe bèta van iOS 26.2 heeft Apple weinig grote veranderingen doorgevoerd. In plaats daarvan focust het bedrijf op het verbeteren van de nieuwe functies in iOS 26.2

Heel verrassend is dat niet, want Apple brengt in de volgende softwareversie een aantal veelgevraagde functies naar de iPhone. Zo kun je een alarm instellen bij de Herinneringen-app van je iPhone. Nu krijg je een melding bij iedere herinnering, maar die notificatie wordt alsnog vaak over het hoofd gezien. Met iOS 26.2 komt daar verandering in, want je iPhone speelt dan een alarm af via de Herinneringen-app. Dit alarm heeft hetzelfde ontwerp als een wekker of timer in de Klok-app.

Meer nieuwe functies

In iOS 26.2 voert Apple nog meer veranderingen door. Zo krijg je meer opties bij het instellen van Liquid Glass op je iPhone. Met een nieuwe schuifregelaar kun je het doorzichtige ontwerp toevoegen aan de klok op het vergrendelscherm. Zo bepaal je zelf de transparantie bij de weergave van de klok, zodat die voor alle gebruikers goed afleesbaar blijft. Het is sinds iOS 26.1 al mogelijk om de weergave van Liquid Glass op het Beginscherm van de iPhone te regelen, in iOS 26.2 wordt dat uitgebreid naar het vergendelscherm.

Verder breidt Apple een aantal applicaties uit met handige features. Zo krijgt Apple Music ondersteuning voor offline songteksten, zodat je deze ook kunt lezen als je iPhone geen internetverbinding heeft. De slaapscore in de Gezondheid-app is eveneens verbeterd, want deze heeft meer categorieën vanaf iOS 26.2. Dit zorgt ervoor dat je een beter inzicht krijgt in de kwaliteit van je nachtrust.

Release van iOS 26.2

Met iOS 26.2 komt Live Vertalen via AirPods eindelijk beschikbaar in de Europese Unie, waardoor ook de AirPods een nieuwe functie krijgen. De AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 en AirPods 4 (met ruisonderdrukking) kunnen straks gesprekken op het moment zelf vertalen. We hoeven niet lang meer te wachten op de volgende softwareversie, want het is de verwachting dat iOS 26.2 volgende week al verschijnt.

Apple brengt de Release Candidate van een update doorgaans een week voor de officiële release uit. Dat betekent dat je iOS 26.2 al in de week van 8 december op je iPhone kunt installeren. Ben je benieuwd op welke dag je de update precies kunt downloaden? Lees dan hier meer over de release van iOS 26.2! Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor de dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!