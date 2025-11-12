iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

iOS 26.2 verschijnt nog in december met deze 7 nieuwe features

Maurice Snijders
Maurice Snijders
12 november 2025, 10:06
3 min leestijd
De bètaversie van iOS 26.2 is er al, de versie voor het grote publiek komt in december en brengt dan deze 7 nieuwe features naar je iPhone.

iOS 26.2 brengt deze 7 features naar je iPhone

Apple heeft onlangs laten weten dat iOS 26.2 in december voor alle gebruikers beschikbaar zal zijn, maar heeft geen specifieke releasedatum bekendgemaakt. We zetten 7 nieuwe features die je van iOS 26.2 kunt verwachten voor je op een rij.

1. Liquid Glass schuifbalk

Met een nieuwe schuifregelaar in de instellingen van het vergrendelscherm kun je de dekking van Liquid Glass voor de klok aanpassen. Je bepaalt dus zelf hoe transparant of hoe mat het eruit mag zien.

iOS 26.2 features

2. Offline songteksten in Apple Music

Offline ondersteuning voor songteksten in Apple Music is ook een van de nieuwe features van iOS 26.2. Je kunt ze dan dus ook kunt lezen als je niet verbonden bent met wifi of een mobiel netwerk.

iOS 26.2 features

3. Verbeterde Slaapscore

In iOS 26.2 en watchOS 26.2 is de Slaapscore verbeterd:

  • Erg laag: 0-40 (voorheen 0-29)
  • Laag: 41-60 (voorheen 30-49)
  • OK: 61-80 (voorheen 50-69)
  • Hoog: 81-95 (voorheen 70-89)
  • Erg hoog: 96-100 (voorheen 90-100)

Volgens Apple worden de Slaapscores berekend op basis van hoe lang je hebt geslapen, de consistentie van wanneer je in slaap bent gevallen en de frequentie en duur van het wakker worden tijdens de nacht. De functie is beschikbaar in de Gezondheid-app op alle iPhone-modellen die compatibel zijn met iOS 26 en op alle Apple Watch-modellen die compatibel zijn met watchOS 26.

verbeterde slaapscore

4. Alarm voor herinneringen

In iOS 26.2 kun je een alarm instellen voor herinneringen in de Herinneringen-app van Apple. Wanneer je een herinnering toevoegt, een tijdstip selecteert en vervolgens de optie ‘Dringend’ inschakelt, gaat er op het opgegeven tijdstip een alarmsignaal af.

iOS 26.2 features

5. Verbeteringen aan de Podcasts-app

De Podcasts-app van Apple heeft drie nieuwe features in iOS 26.2, waaronder automatische hoofdstukken voor afleveringen, getimede links op het scherm en de mogelijkheid om andere podcasts die in een podcast worden genoemd direct te bekijken.

6. Flits op het scherm voor meldingen

Vanaf iOS 26.2 kan het scherm van je iPhone een lichtflits laten zien wanneer je een melding ontvangt. Voorheen was deze instelling beperkt tot de LED-cameraflitser aan de achterkant van de iPhone.

flits

7. Live Vertalingen via AirPods

Een van de nieuwe features in iOS 26.2 is Live Vertalingen via AirPods in de EU. Met deze functie kun je iemand begrijpen die een andere taal spreekt. De functie werkt het beste wanneer beide deelnemers aan een gesprek Live Vertalingen via AirPods gebruiken. Als je met iemand praat die geen AirPods draagt, kun je een live transcriptie in de taal van de ander op je iPhone laten weergeven.

Live Vertalingen is beschikbaar op de AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 en de duurdere AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking. Naast compatibele AirPods heb je ook een iPhone 15 Pro of nieuwer nodig met Apple Intelligence ingeschakeld en de Vertaal-app van Apple geïnstalleerd. Nederlands wordt helaas nog niet ondersteund. Vanaf iOS 26.2 kun je de functie wel gebruiken als je bijvoorbeeld Engels spreekt.

live vertalingen AirPods

Bronnen afbeeldingen: macromors, macrumors, macrumors, macrumors, macrumors
