Apple voorziet CarPlay de laatste tijd regelmatig van updates. Met iOS 26.2 krijgt CarPlay er weer twee nieuwe functies bij!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarPlay krijgt twee nieuwe functies met iOS 26.2 (dit zijn ze)

Heb je een auto met CarPlay? Dan hebben we goed nieuws! Met de aankomende update van iOS 26.2 krijgt CarPlay twee nieuwe functies erbij die je autorit weer nét wat prettiger maken.

1. Meer widgets op je beeldscherm

Widgets zijn kleine, handige apps zoals weer­informatie of een snelkoppeling naar je muziek. Met iOS 26 kwamen deze widgets ook naar CarPlay. In iOS 26.2 is Apple van plan om de widgets verder uit te breiden.

Je kunt dan meer widgets op het scherm plaatsen. Maar niet alle gebruikers die iOS 26.2 hebben geïnstalleerd krijgen de optie. Apple heeft niet precies aangegeven welke auto’s deze nieuwe functie ondersteunen. Waarschijnlijk heeft het te maken met de afmetingen van het scherm. Er zit niets anders op om het straks zelf in je auto uit te proberen zodra de update beschikbaar is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Bericht­gesprekken uitzetten

CarPlay’s Berichten-­app kreeg al eerder de mogelijkheid om vast­gepinde gesprekken te tonen. Maar niet elke bestuurder vond deze optie handig. Want op kleinere schermen kon het een beetje rommelig worden.

Daarom kun je in iOS 26.2 instellen dat de vastgezette (pinned) gesprekken wél of niet zichtbaar zijn. Zet je de vastgezette berichten uit? Dan krijg je in de berichtenlijst alleen de recente gesprekken te zien.

Volgens geruchten komt de iOS 26.2-update met de nieuwe functies voor CarPlay al uit in december. Naast de verbeteringen in CarPlay komen er ook nieuwe functies naar je iPhone.

Zo komt er een nieuwe schuifregelaar in de instellingen van het vergrendelscherm. Hiermee kun je de mate van Liquid Glass voor de klok aanpassen. Daarnaast komt Live Vertalingen via AirPods naar de EU en komen er verbetering bij de Podcasts-app. Meer info lees je in het artikel over iOS 26.2.

Wil je meteen weten wanneer de nieuwe versie van CarPlay beschikbaar is? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!