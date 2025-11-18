iPhone 17 nu tot €385 voordeel tijdens Black Friday!

Update voor je iPhone: dit zijn de nieuwe functies in iOS 26.2 bèta 3

Piet-Jan Lentjes
18 november 2025, 11:11
2 min leestijd
Update voor je iPhone: dit zijn de nieuwe functies in iOS 26.2 bèta 3

Apple heeft een nieuwe update voor je iPhone uitgebracht. In iOS 26.2 bèta 3 zitten meerdere verbeteringen en nieuwe functies.

iOS 26.2 bèta 3: nieuwe functies

Updaten maar! Er is weer een nieuwe update voor iOS 26.2 verschenen. In bèta 3 van iOS 26.2 zitten een aantal interessant nieuwe features. Wij zetten de belangrijkste voor je onder elkaar!

AirDrop-verbeteringen

Apple heeft AirDrop nieuwe functies gegeven. Je kunt hiermee makkelijker bestanden delen met iemand die je niet als contact hebt. Dat doe je door het genereren van een eenmalige AirDrop-code. Met deze code kun je dan 30 dagen lang bestanden via AirDrop uitwisselen.

ios 26.2 beta 3

Hypertensiemeldingen

Andere apps kunnen nu de hypertensie-gegevens inzien (als je daarvoor toestemming hebt gegeven). Handig als je een medische app hebt die deze gegevens wil gebruiken voor het sturen van meldingen.

Aanpassingen voor de Zijknop

Apple heeft een nieuwe functie toegevoegd waarmee iPhone-gebruikers in Japan een andere spraakassistent kunnen kiezen en toevoegen aan de Zijknop. Het wordt daarmee mogelijk om alternatieve assistenten zoals Gemini of Alexa op de iPhone in te stellen in plaatst van Siri.

Herinneringen nieuwe functies in iOS 26.2

Extra informatie voor de Games-app en herinneringen

De Games- en de Herinneringen-app hebben een kleine update gekregen. Bij beide apps krijg je nu een beginscherm te zien waarop de nieuwe functies in iOS 26.2 worden getoond.

Bèta 3 van iOS 26.2 installeren op je iPhone: dat doe je zo

Het installeren van bèta 3 is vrij makkelijk. Maar het is belangrijk dat je vooraf wel eerst een back-up maakt van je iPhone. Dat doe je door de ‘Instellingen’ te openen en vervolgens op je iCloud-account te tikken. Kies daarna voor ‘Back-up in iCloud’ en ‘Maak nu back-up’.

Als je dat eenmaal gedaan hebt, kun je op onderstaande manier de bèta van iOS 26.2 installeren:

  • Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;
  • Ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Software-update’;
  • Kies onder ‘Bèta-updates’ voor ‘iOS 26 Developer bèta’;
  • Tik op ‘Vorige’ (het pijltje naar links);
  • Installeer de update.

Houd er rekening mee dat je een ontwikkelaarsaccount moet hebben om deze bèta te installeren. Die kun je gratis aanmaken via de Developer website van Apple.

Definitieve update: nog even geduld

Je moet nog even wachten tot de definitieve update van iOS 26.2 verschijnt. Dat zal waarschijnlijk ergens in december zijn. Wil je zo snel mogelijk weten als de nieuwe versie van iOS er is? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Software iOS 26

