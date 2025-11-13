Apple heeft iOS 26.2 bèta 2 uitgebracht: dit zijn alle nieuwe functies

Apple heeft een week na de eerste bètaversie van de aankomende iOS 26.2-update nu ook iOS 26.2 bèta 2 uitgebracht. Deze functies zijn nieuw.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft iOS 26.2 bèta 2 uitgebracht

Geregistreerde ontwikkelaars kunnen de bètaversie nu downloaden via de app Instellingen op hun iPhone, door naar het gedeelte Algemeen te gaan en voor Software-update te kiezen.

Nieuwe functies in iOS 26.2 bèta 2

iOS 26.2 heeft een Liquid Glass-schuifregelaar op het vergrendelscherm om de transparantie van de klok aan te passen. Je bepaalt dus zelf hoe transparant of hoe mat het eruit mag zien.

Verder brengt de update Live Vertalingen via AirPods naar de Europese Unie. Met deze functie kun je iemand begrijpen die een andere taal spreekt. De functie werkt het beste wanneer beide deelnemers aan een gesprek Live Vertalingen via AirPods gebruiken. Als je met iemand praat die geen AirPods draagt, kun je een live transcriptie in de taal van de ander op je iPhone laten weergeven. Helaas wordt Nederlands nog niet ondersteund, maar je kunt de functie wel gebruiken in het Engels.

De app Herinneringen ondersteunt nu alarmsignalen voor wanneer je taken moet uitvoeren. Als je een herinnering toevoegt, een tijdstip selecteert en vervolgens de optie ‘Dringend’ inschakelt, gaat er op het opgegeven tijdstip een alarmsignaal af.

iOS 26.2 bèta 2 introduceert verder een aantal verbeteringen, waaronder wijzigingen in de Slaapscore. De hoogste beoordeling is hernoemd van ‘Uitstekend’ naar ‘Zeer hoog’ en de drempels voor alle categorieën zijn opnieuw gekalibreerd naar aanleiding van feedback op de vorige score. De functie is beschikbaar in de Gezondheid-app op alle iPhone-modellen die compatibel zijn met iOS 26 en op alle Apple Watch-modellen die compatibel zijn met watchOS 26.

De update brengt ook verbeteringen naar de app Apple Podcasts door middel van AI, die nu automatisch hoofdstukken genereert, links naar genoemde podcasts toevoegt en gerelateerde inhoud organiseert.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

We verwachten dat iOS 26.2 in december officieel wordt gelanceerd. We zullen onze berichtgeving bijwerken met wijzigingen in iOS 26.2 beta 2. Wil je er niets van missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!