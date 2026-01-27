iOS 26.2.1 is uit voor de iPhone – en heeft een verrassende upgrade

Apple heeft iOS 26.2.1 uitgebracht! De nieuwe softwareversie brengt een verrassende upgrade naar je iPhone. Dit verandert er!

iOS 26.2.1

Er is weer een update voor de iPhone beschikbaar! Op maandag 26 januari heeft Apple iOS 26.2.1 uitgebracht. Het gaat om een tussentijdse update, die vooral kleine verbeteringen naar de iPhone brengt. Met de nieuwe softwareversie verbetert Apple de beveiliging van het besturingssysteem. Dat is niet alles, want er komt een verrassende upgrade naar je iPhone. De tussentijdse update biedt ondersteuning voor de AirTag 2.

Apple kondigde de nieuwe generatie van de AirTag onverwacht aan op maandag 26 januari 2026. Het eerste Apple-product van het jaar heeft een aantal belangrijke verbeteringen gekregen. Zo heeft de AirTag 2 een breder bereik, waardoor het apparaat werkt in een gebied dat tot 50 procent groter is dan bij de eerste versie van de AirTag. Wil je de AirTag 2 koppelen aan je iPhone? Dan heb je wel iOS 26.2.1 nodig.

AirTag 2.

Beveiligingsverbeteringen

Met iOS 26.2.1 heeft je iPhone ondersteuning voor de nieuwe generatie van de AirTag. Verder lost Apple voornamelijk softwareproblemen op. Zo zorgde een softwarefout ervoor dat iPhones in Australië geen noodoproepen konden doen. Volgens Apple hadden de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max last van deze fout. Dit probleem is in de nieuwste softwareversie verholpen.

Het is onduidelijk welke verbeteringen Apple verder heeft doorgevoerd in iOS 26.2.1. Apple publiceert vaak pas later om welke beveiligingsproblemen het gaat, om zo te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de softwarefouten. Het is daarom belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren, zodat je zeker weet dat de beveiliging van je iPhone helemaal op orde is.

iOS 26.3 komt eraan

Apple heeft met iOS 26.2.1 dus een verrassende upgrade naar de iPhone gebracht, die ondersteuning biedt voor het eerste Apple-product van 2026. De AirTag 2 ligt vanaf woensdag 28 januari in de winkels, waardoor alle iPhones zo snel mogelijk moeten werken met de nieuwe tracker. Dit is vermoedelijk de voornaamste reden dat Apple iOS 26.2.1 heeft uitgebracht, want de volgende softwareversie verschijnt naar verluidt al snel.

Het is de verwachting dat Apple iOS 26.3 begin februari uitbrengt voor alle gebruikers. Ontwikkelaars kunnen nu al aan de slag met de eerste functies van iOS 26.3, want er zijn al meerdere testversies van de update verschenen. Het is nu aan te raden om iOS 26.2.1 zo snel mogelijk te installeren, zodat je iPhone goed beschermd blijft. Wil je geen update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!