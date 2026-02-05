Apple heeft onlangs iOS 26.2.1 uitgebracht, waarin verschillende problemen worden opgelost. Maar nu blijken er ook problemen met deze update te zijn.

iOS 26.2.1 zorgt voor problemen op de iPhone: dit is er aan de hand

Apple rolde vorige week de update iOS 26.2.1 voor iPhones uit. Deze update voegt ondersteuning voor de nieuwe AirTag 2 toe en er worden wat kleine bugs opgelost. Maar sommige iPhone-gebruikers melden nu nieuwe issues die zijn opgedoken ná de update.

Op diverse forums en sociale media druppelen langzamerhand steeds meer klachten binnen. Sommige gebruikers hebben na de installatie last van verschillende vervelende problemen, variërend van vastlopende apps tot volledige crashes van het systeem.

Sommige iPhones lijken ook ineens te worstelen met eenvoudige taken die eerder probleemloos verliepen. Er zijn ook meldingen van iPhones die onverwacht herstarten of last hebben van een (zeer) snel leeglopende accu.

Op Reddit en Apple’s eigen discussiegroepen zijn inmiddels honderden reacties te lezen van andere gebruikers die ook problemen hebben. Er zijn er zelfs die melden dat hun favoriete locaties in Apple Maps zijn verdwenen na het updaten.

Gelukkig wil dit niet zeggen dat iedereen problemen met iOS 26.2.1 heeft. De aantallen lijken relatief klein in vergelijking met het totale aantal iPhone-gebruikers dat de update al heeft geïnstalleerd. Toch is het belangrijk dat Apple met een update komt. Meestal is Apple vrij vlot met dit soort updates, dus we verwachten dat de volgende update vrij vlot klaarstaat.

iOS 26.3 komt er binnenkort aan

Naar verwachting verschijnt ook iOS 26.3 deze maand voor iedereen. Ontwikkelaars kunnen de update al uitproberen, want Apple heeft al meerdere testversies beschikbaar gesteld. Het is verstandig om iOS 26.2.1 zo snel mogelijk te installeren, zodat je iPhone up-to-date is en goed beveiligd blijft.



