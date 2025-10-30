Deze 6 nieuwe functies komen met iOS 26.1 naar je iPhone (en zo werken ze)

Apple werkt weer aan een grote iPhone-update! Met iOS 26.1 komen veel nieuwe functies naar je iPhone. Dit zijn ze!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.1

Er komt een grote update voor de iPhone aan! Apple bereidt de release van iOS 26.1 voor, waarmee grote veranderingen naar je iPhone komen. Voor gebruikers in Nederland en België is iOS 26.1 een hele belangrijke update, want Apple Intelligence komt eindelijk in het Nederlands beschikbaar. Helaas hebben niet alles iPhones ondersteuning voor Apple Intelligence. Ben je benieuwd welke functies van iOS 26.1 wél voor iedereen beschikbaar zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Liquid Glass aanpassen

Met iOS 26 heeft Apple een compleet nieuwe interface naar de iPhone gebracht. Liquid Glass is geïntroduceerd, waardoor veel meer elementen doorzichtig zijn en van glas lijken. Dat ziet er mooi uit, maar niet iedereen is enthousiast over het nieuwe ontwerp. Bepaalde onderdelen zijn minder goed leesbaar door alle lichte kaders en de doorschijnende achtergronden. Dat probleem heeft Apple in iOS 26.1 opgelost bij de iPhone.

Je kunt vanaf iOS 26.1 zelf instellen hoe Liquid Glass eruitziet op de iPhone. In de nieuwe softwareversie krijg je de keuze tussen twee verschillende weergaven, dat zijn ‘Wis’ en ‘Getint’. Bij laatstgenoemde wordt er meer contrast toegevoegd aan de interface, zodat alle onderdelen duidelijker leesbaar zijn. Je vindt de nieuwe instelling vanaf iOS 26.1 onder ‘Instellingen > Scherm en helderheid > Liquid Glass’.

2. Vegen om camera te openen

Met iOS 26.1 verhelpt Apple een grote irritatie op de iPhone. Waar je nu nog standaard naar links veegt over het toegangsscherm om de camera van de iPhone te openen, kun je dit vanaf iOS 26.1 eindelijk uitschakelen. Apple heeft deze functie bij de iPhone X geïntroduceerd, zodat je gemakkelijk toegang krijgt tot de Camera-app. Inmiddels die snelkoppeling overbodig, omdat de camera ook te openen is met één van de twee knoppen op het toegangsscherm van de iPhone.

In iOS 26.1 heeft Apple daarom een langverwachte verandering doorgevoerd, want je kunt uitschakelen dat de camera wordt geopend als je naar links veegt over het toegangsscherm. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Camera’ en zet de schakelaar achter ‘Veeg op toegangsscherm om camera te openen’ uit. Zo voorkom je vanaf iOS 26.1 dat je onbedoeld de camera van de iPhone opent via het toegangsscherm.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Wekker heeft een nieuw design

Functioneert jouw iPhone ook als je dagelijkse wekker? In dat geval moet je goed opletten na het installeren van iOS 26.1, want de Klok-app krijgt een belangrijke verandering. Het wordt moeilijker om een wekker of timer uit te schakelen op je iPhone. Dat gebeurt nu nog met één druk op de knop, vanaf iOS 26.1 moet je daarvoor over het scherm vegen. Wanneer een wekker of timer afgaat, verschijnt er in de nieuwe softwareversie een slider in beeld.

Je moet deze slider naar rechts vegen om een timer of wekker uit te zetten in iOS 26.1. Voor veel gebruikers betekent dit waarschijnlijk goed nieuws, want zo is de kans kleiner dat je de wekker per ongeluk uitschakelt. Je kunt wel nog met één druk op de knop sluimeren, waardoor het verschil tussen de sluimer- en stopknop groter is. Na het installeren van iOS 26.1 verschijnt de nieuwe knop vanzelf in beeld als een wekker of timer overgaat.

4. Lokale opname

In iOS 26 introduceerde Apple ‘Lokale opname’ bij de instellingen van je iPhone. Met deze functie kun je eenvoudig audio en video opnemen via het Bedieningspaneel. Apple heeft deze instelling verbeterd in iOS 26.1, want je kunt dan inschakelen dat je enkel de audio van een moment vastlegt. Onder ‘Instellingen > Algemeen > Lokale opname’ kun je vanaf iOS 26.1 kiezen voor ‘Audio only’. Mogelijk wordt deze naam in definitieve softwareversie nog aangepast.

Dat is niet de enige verandering voor lokale opnames, want je kunt ook instellen waar de bestanden worden opgeslagen. Zo zijn opnames eenvoudiger terug te vinden op je iPhone. Deze aanpassingen zijn vooral handig als je regelmatig vergaderingen of andere gesprekken moet opnemen, je kunt dit vanaf iOS 26.1 nog gemakkelijker via het Bedieningspaneel doen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Nummers in Apple Music

Heb je een abonnement op Apple Music? In dat geval krijg je er een handige functie op de iPhone bij in iOS 26.1. Het wordt gemakkelijker om te wisselen tussen nummers. Om het volgende of vorige nummer af te spelen, kun je vanaf iOS 26.1 simpelweg vegen over de mediabalk in de Apple Music-app. Deze balk verschijnt onderin het scherm als je een nummer afspeelt in Apple Music, net zoals bij Spotify het geval is.

Groot verschil met de mediaspeler in Spotify is dat je daar kunt wisselen tussen nummers door te vegen over de menubalk. Bij Apple Music is dat nu niet mogelijk, maar dat kan vanaf iOS 26.1 wel. Je kunt straks niet alleen de muziek pauzeren, het wordt ook mogelijk om naar een ander nummer te gaan via de menubalk in Apple Music. Het is een subtiele aanpassing, maar die maakt de applicatie wel gebruiksvriendelijker.

6. Beveiligingsverbeteringen

In iOS 26.1 krijgt je iPhone er een belangrijke instelling voor de beveiliging van het toestel bij. Onder ‘Instellingen > Privacy en beveiliging’ voegt Apple in de nieuwe softwareversie een extra menu toe. Deze wordt ‘Beveiligingsverbeteringen op de achtergrond’ genoemd en zorgt ervoor dat je iPhone ook tussen software-updates beschermd blijft. Zo blijft je iPhone veilig, ook als er nog geen nieuwe softwareversie beschikbaar is.

Het komt wel eens voor dat Apple een software-update uitbrengt, die later problemen blijkt te hebben. Met de nieuwe functie in iOS 26.1 is je iPhone beter beschermd tegen dit soort situaties, omdat Apple bepaalde beveiligingsverbeteringen kan verwijderen. Je hoeft dan niet te wachten tot de volgende update voor de iPhone om de beveiliging op orde te houden. Op deze manier maakt iOS 26.1 je iPhone weer een stuk veiliger.

Release van iOS 26.1

Met iOS 26.1 komen grote veranderingen naar je iPhone, ook als je toestel geen ondersteuning heeft voor Apple Intelligence. Heb je een iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer? In dat geval krijg je er nóg meer functies bij, omdat je Apple Intelligence eindelijk kunt activeren in het Nederlands. Ben je benieuwd welke nieuwe functies je allemaal kunt verwachten? Lees hier alles over Apple Intelligence:

We hoeven niet lang meer te wachten op iOS 26.1, want de laatste testversie van de update is al verschenen. De definitieve softwareversie volgt doorgaans een week na de laatste testversie, dus dat betekent dat je iOS 26.1 begin november op je iPhone kunt installeren. Wil je meer weten over de releasedatum? Bekijk hier op welke datum je iPhone wordt uitgebreid met heel veel nieuwe functies! Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief, zodat je geen enkele Apple-update mist.