iOS 26.1 bèta 4 is uit – en brengt een veelgevraagde functie naar de iPhone

Apple heeft weer een nieuwe testversie van iOS 26.1 uitgebracht! Deze veelgevraagde functie komt met iOS 26.1 bèta 4 naar de iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.1 bèta 4

Er is weer een nieuwe softwareversie van iOS 26 verschenen! Ontwikkelaars kunnen aan de slag met iOS 26.1 bèta 4, waarmee een aantal veelgevraagde functies naar de iPhone komt. Het belangrijkste onderdeel van iOS 26 is de nieuwe interface, want Apple heeft Liquid Glass geïntroduceerd op de iPhone. Het nieuwe design heeft veel meer glazen en doorzichtige elementen, waardoor het besturingssysteem er compleet anders uitziet.

Niet alle gebruikers zijn enthousiast over de transparantere interface. Zo zijn bepaalde menu’s, notificaties en kaders minder goed leesbaar sinds de introductie van Liquid Glass. Apple heeft de doorzichtige elementen inmiddels meermaals aangepast en dat is in iOS 26.1 bèta 4 opnieuw het geval. In de nieuwe testversie krijgt de iPhone een extra schakelaar, die Liquid Glass doorzichtiger of juist minder transparant maakt.

Weergave voor Liquid Glass

Vanaf iOS 26.1 vind je bij de instellingen van je iPhone een nieuw menu onder ‘Scherm en helderheid’. Daar kun je na het installeren van de update kiezen voor je favoriete weergave van Liquid Glass. Je hebt daarbij de keuze tussen ‘Wis’ en ‘Getint’, waarbij laatstgenoemde meer contrast toevoegt aan de interface. Zo zorgt Apple er in iOS 26.1 bèta 4 voor dat het besturingssysteem voor alle gebruikers duidelijk leesbaar blijft.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb jij moeite met het lezen van meldingen en menu’s sinds iOS 26? Dan komt iOS 26.1 bèta 4 met een oplossing, want je bepaalt dan zelf hoe Liquid Glass eruitziet. Het gaat om een veelgevraagde functie, die het besturingssysteem veel gebruiksvriendelijker moet maken. Met iPadOS 26.1 en macOS 26.1 komen soortgelijke instellingen naar de iPad en Mac, zodat je op alle apparaten de transparantie van Liquid Glass kunt aanpassen.

Meer over iOS 26.1

Verder voert Apple in iOS 26.1 bèta 4 vooral kleine verbeteringen door op de iPhone. Op het Vergrendelscherm van de iPhone kun je nu standaard naar links vegen om de camera te openen. Wil je dat niet? Dan kun je dat vanaf iOS 26.1 uitschakelen, om te voorkomen dat de Camera-app onbedoeld opent. In de nieuwe testversies lost Apple daarnaast vooral softwarefouten en beveiligingsproblemen op.

Het is de verwachting dat iOS 26.1 bèta 4 één van de laatste testversies van de update is. De definitieve softwareversie komt vermoedelijk volgende week al en brengt heel veel nieuwe functies naar je iPhone. Apple Intelligence komt met de update eindelijk beschikbaar in het Nederlands, waardoor er veel gaat veranderen. Wil je daarover meer weten? Lees dan hier meer over de release van Apple Intelligence in het Nederlands. Schrijf je ook in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!