iOS 26.1 bèta 3 is uit (en brengt deze veranderingen naar de iPhone)

Apple heeft weer een nieuwe testversie van iOS 26.1 uitgebracht! Deze veranderingen komen met iOS 26.1 bèta 3 naar de iPhone.

iOS 26.1 bèta 3

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 26.1 beschikbaar voor ontwikkelaars! Apple heeft iOS 26.1 bèta 3 uitgebracht. In de softwareversie voert Apple vooral kleine veranderingen door op de iPhone. Een belangrijke verandering in iOS 26.1 is Apple Intelligence, want alle nieuwe functies komen eindelijk in het Nederlands beschikbaar. Op dit moment werkt Apple Intelligence met ChatGPT, maar daar komt in de toekomst verandering in.

Apple heeft al vaker aangegeven dat Apple Intelligence met meer taalmodellen moet werken in de toekomst. Nu is Apple nog afhankelijk van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. In iOS 26.1 bèta 3 heeft Apple codes toegevoegd, die ondersteuning bieden voor taalmodellen van andere bedrijven. Zo wordt de software voorbereid op integratie van andere AI-modellen, zoals Google Gemini. Dit betekent goed nieuws voor Apple én gebruikers. Apple is niet meer afhankelijk van één bedrijf en Apple Intelligence werkt beter met meer taalmodellen.

Apple TV Plus verdwijnt

Met iOS 26.1 bèta 3 komen belangrijke veranderingen naar de Apple TV Plus-app. Het symbool van de Apple TV-app is veel levendiger, want de grijze letters zijn vervangen door gekleurde letters. Dat het symbool van de applicatie wordt aangepast is niet zonder reden. Apple stopt met Apple TV Plus, in plaats daarvan heet de streamingdienst voortaan Apple TV. Volgens Apple past het aangepaste icoon van de applicatie beter bij de nieuwe identiteit van Apple TV.

Andere verbeteringen in iOS 26.1 bèta 3 zijn terug te vinden bij de instellingen van de iPhone. Apple heeft een nieuw menu toegevoegd onder de naam ‘Lokale opname’. Je kunt deze schakelaar toevoegen aan je Bedieningspaneel, zodat je eenvoudig eigen audio en video kunt opnemen tijdens een gesprek. Deze opnames kun je bewaren en later bewerken op je iPhone. Dit is vooral handig als je regelmatig professionele opnames maakt.

Release van iOS 26.1

De derde testversie van IOS 26.1 is een kleine update voor de iPhone, waarmee Apple een aantal subtiele veranderingen doorvoert. Vooral het afscheid van Apple TV Plus is een opvallende aanpassing, die mogelijk gevolgen heeft voor de Apple TV zelf. Er wordt later dit jaar een nieuwe generatie van de Apple TV verwacht, maar de kans is klein dat het toestel dezelfde naam krijgt als de streamingdienst. Een naamswijziging bij de Apple TV is daardoor aannemelijk.

We moeten nog even wachten op de nieuwe generatie van de Apple TV, maar dat geldt niet voor iOS 26.1. De nieuwe softwareversie komt deze maand nog naar alle iPhones. Het gaat om een hele grote update, waarmee Apple Intelligence voor het eerst beschikbaar is voor alle gebruikers in Nederland en België. Ben je benieuwd wanneer je de software-update kunt installeren? Lees hier alles over de release van iOS 26.1!