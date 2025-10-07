iOS 26.1 bèta 2 is uit – met deze veranderingen voor de iPhone

Apple heeft een nieuwe testversie van iOS 26 uitgebracht! Deze veranderingen komen met iOS 26.1 bèta 2 naar je iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.1 bèta 2

Er is weer een nieuwe versie van iOS 26.1 beschikbaar! Apple heeft iOS 26.1 bèta 2 uitgebracht voor ontwikkelaars. Met de update worden vooral kleine veranderingen doorgevoerd op de iPhone. Zo heeft de Instellingen-app er een aantal belangrijke verbeteringen bij. Het ontwerp is subtiel aangepast, want alle symbolen en teksten zijn uitgelijnd aan de linkerzijde van de Instellingen-app. Dit zorgt voor een overzichtelijker ontwerp.

Daarnaast heeft de Instellingen-app er een nieuw menu bij, want je kunt ‘Beveiligingsverbeteringen op de achtergrond’ inschakelen. Met deze functie worden beveiligingsverbeteringen automatisch geïnstalleerd, zodat je iPhone altijd goed beschermd is. Pas je de weergave van het beeldscherm aan via de instellingen van je iPhone? Dan zie je vanaf iOS 26.1 bèta 2 de nieuwste wallpapers in de voorvertoning, in plaats van de wallpapers van iOS 18 die ook in iOS 26 nog werden getoond.

Veranderingen in het ontwerp

In de Instellingen-app zijn alle symbolen en teksten veel meer naar links uitgelijnd. Dit geldt ook voor de namen van alle mapjes op het Beginscherm van je iPhone. Waar deze titels nu nog in het midden boven een map werden getoond, is dat in iOS 26.1 bèta 2 aan de linkerzijde. Andere wijzigingen in het ontwerp zien we terug bij de Foto’s- en Klok-app. De Foto’s-app heeft een aangepaste menubalk boven de fotobibliotheek, waarbij ‘Speel af als diavoorstelling’, ‘Favoriet’ en ‘Verberg’ bovenaan staan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Klok-app krijgt een belangrijke update in iOS 26.1 bèta 2, die het veel moeilijker maakt om je te verslapen. Apple heeft de knop voor het uitschakelen van de wekker aangepast. Waar je in iOS 26 nog op de button moet tikken om het alarm te stoppen, is dat vanaf de nieuwste testversie een slider. Je moet over de knop naar rechts vegen om je wekker uit te schakelen. Op die manier is de kans kleiner dat je de wekker onbewust stopt en weer verder slaapt.

Meer over iOS 26.1

Verder heeft Apple in iOS 26.1 kleine aanpassingen doorgevoerd bij de elementen van Liquid Glass. Het glazen effect rondom applicaties is subtieler in de nieuwe softwareversie. De achtergrond achter de symbolen van apps is bovendien een slag donkerder gemaakt, om de leesbaarheid van het besturingssysteem te verbeteren. Het is de verwachting dat Apple de interface van iOS 26 de komende updates blijft aanpassen, omdat het om de grootste verandering in jaren gaat.

Waar Apple met iOS 26.1 bèta 2 voornamelijk kleine verbeteringen naar de iPhone brengt, wordt de definitieve release van iOS 26.1 wél een hele belangrijke update. Met deze softwareversie komt Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar. Dat betekent dat je iPhone er heel veel functies bij krijgt. Ben je benieuwd wanneer Apple iOS 26.1 uitbrengt? Lees dan hier alles over de volgende software-update voor je iPhone!