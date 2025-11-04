iOS 26.1: dit zijn alle nieuwe functies die de update in petto heeft

iOS 26.1 is de eerste grote update sinds het verschijnen van iOS 26 en die kun je nu direct installeren – dit zijn alle nieuwe functies.

Alle nieuwe functies van iOS 26.1

iOS 26.1 is nu ruim een maand na de lancering van iOS 26 verschenen. De update is compatibel met de ‌iPhone‌ 11-serie en nieuwer, en met de tweede generatie ‌‌iPhone‌‌ SE. Je kunt de nieuwe software downloaden en installeren door naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ te gaan. We zetten de nieuwe functies van iOS 26.1 voor je op een rij.

Een van de functies die iOS 26.1 toevoegt is een schakelaar om de dekking van Liquid Glass te verhogen als je graag minder transparantie wilt. Alarmen en timers schakel je voortaan uit door te vegen, en er is eindelijk een optie om het vegen voor de camera op het vergrendelscherm uit te schakelen.

Apple Intelligence

Apple Intelligence en AirPods Live Vertalingen zijn nu beschikbaar in extra talen waaronder Nederlands, en er zijn kleine wijzigingen aangebracht in Instellingen, Muziek, TV, Telefoon, Fitness, Foto’s en Safari. Hieronder zie je een overzicht met functies van Apple Intelligence die door de komst van iOS 26.1 ook in het Nederlands beschikbaar zijn:

Schrijfhulp kan teksten schrijven, herschrijven en fouten eruit halen.

Met Visual Intelligence vraag je via de camera informatie op over producten, objecten en locaties om je heen.

Maak afbeeldingen in verschillende stijlen met Image Playground en Image Wand.

Creëer zelf emoji met Genmoji.

Siri heeft een aantal verbeteringen ondergaan. Je kunt nu ook ChatGPT koppelen aan Siri, voor de meer ingewikkelde vragen.

Je krijgt nu automatisch inhoudelijke antwoordsuggesties in Mail en Berichten.

Via Samenvattingen in Mail, Berichten en Safari kun je berichten, e-mails en webpagina’s samenvatten.

Meldingensamenvattingen geeft een bondigere samenvatting van de inhoud van een melding.

Dankzij Meldingen met prioriteit zie alleen de meldingen die echt belangrijk zijn.

Met Live vertalingen in Berichten, Telefoon en FaceTime krijg je in real-time vertalingen voor gesprekken.

In de Foto’s-app kun je nu met een eenvoudig commando Terugblikken maken.

Zoeken wordt gemakkelijker dankzij Natuurlijk taalgebruik voor zoeken in Foto’s.

Dankzij Herinneringensuggesties en automatisch indelen krijg je voorgestelde herinneringen die je automatisch kunt laten categoriseren.

Een nieuwe focusmodus kijkt naar de inhoud van meldingen en bepaalt of deze worden doorgelaten of niet.

Met Pollsuggesties in Berichten krijg je suggesties om een poll te maken afhankelijk van de inhoud van een bericht.

Maak je eigen achtergronden voor de Berichten-app met behulp van AI.

