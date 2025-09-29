Apple brengt iOS 26.0.1 uit (en lost belangrijke iPhone-problemen op)

Updaten maar! Apple heeft iOS 26.0.1 uitgebracht, waarmee belangrijke problemen op de iPhone worden opgelost. Om deze problemen gaat het.

iOS 26.0.1

Er is weer een nieuwe softwareversie beschikbaar voor de iPhone! Slechts twee weken na de release van iOS 26 heeft Apple iOS 26.0.1 uitgebracht. Het gaat om een tussentijdse update, waarmee Apple geen nieuwe functies naar je iPhone brengt. In plaats daarvan focust Apple op het verhelpen van softwarefouten, die met iOS 26 zijn ontstaan. Ook wordt de beveiliging van je iPhone verbeterd in de nieuwe versie van iOS 26.

Met iOS 26.0.1 worden verschillende problemen op de iPhone opgelost. Zo zijn verbindingsproblemen met mobiele provider gefixt en vreemde bugs met de app-icoontjes zijn nu verdwenen.

Veel gebruikers hebben sinds iOS 26 ook last van een softwarefout in de Agenda-app. Door een bug werkte de zoekfunctie van de agenda niet meer naar behoren. Waar je eerder kon zoeken naar activiteiten en andere afspraken, toonde de agenda sinds iOS 26 geen zoekresultaten meer. Het is nog niet bekend of de update dit probleem heeft opgelost.

Problemen met de iPhone 17

De nieuwe iPhones van 2025 draaien standaard op iOS 26, maar hadden direct te maken met een aantal bugs in de software. Bij een aantal gebruikers werkte de camera niet naar behoren, waardoor er zwarte plekken en witte lijntjes aan afbeeldingen werden toegevoegd. Dit probleem speelde vooral bij de iPhone 17 Pro en de iPhone Air, maar had niet te maken met de hardware van de toestellen. Apple heeft deze softwarefout in iOS 26 opgelost.

Dit is niet het enige probleem dat bij de nieuwe iPhones van 2025 speelde, want de toestellen hadden ook moeite met de CarPlay en wifi-verbinding. De iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de iPhone Air verbraken deze verbinding regelmatig door een fout in de software. Dit is met iOS 26.0.1 niet meer het geval, waardoor ook de verbinding met CarPlay weer zonder problemen werkt.

iOS 26.0.1 nu beschikbaar

Apple brengt met iOS 26.0.1 geen nieuwe functies naar je iPhone, maar verbetert in plaats daarvan de bestaande software. Het is verstandig om de update zo snel mogelijk te installeren, want Apple voert ook verbeteringen door bij de beveiliging van je iPhone. Door de nieuwe softwareversie zo snel mogelijk te downloaden, weet je zeker dat de beveiliging van je iPhone helemaal op orde is.

Apple heeft iOS 26.0.1 inmiddels uitgebracht voor alle gebruikers, waardoor je de update nu kunt installeren. Je vindt de tussentijdse update op je iPhone onder 'Instellingen > Algemeen > Software-update'. Zie je de nieuwe versie van iOS 26 nog niet? Houd je iPhone dan goed in de gaten, want het kan soms wat langer duren voordat de nieuwe software bij iedereen verschijnt.