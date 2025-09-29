iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Bekijk actie

iOS 26.0.1 komt eraan – en is direct een belangrijke iPhone-update 

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
29 september 2025, 8:54
2 min leestijd
iOS 26.0.1 komt eraan – en is direct een belangrijke iPhone-update 

Binnenkort komt iOS 26.0.1 naar je iPhone en dat is direct een belangrijke update. Dit kun je verwachten van de nieuwe softwareversie!

Lees verder na de advertentie.

iOS 26.0.1

Apple bereidt de release van iOS 26.0.1 voor! De tussentijdse update volgt niet lang na iOS 26, die softwareversie verscheen op maandag 15 september 2025. Met iOS 26.0.1 komen vermoedelijk geen nieuwe functies naar je iPhone, in plaats daarvan focust Apple op het oplossen van softwarefouten. De iPhone heeft te maken met verschillende problemen, die sinds de release van iOS 26 spelen.

Apple brengt vaker tussentijdse updates uit, zeker na de release van grote updates als iOS 26. Er zijn inmiddels verschillende problemen in iOS 26 opgedoken, die gedeeltelijk spelen bij de nieuwe iPhones van dit jaar. Zo hebben de iPhone Air en de iPhone 17 Pro te maken met vervelend cameraprobleem, waarbij zwarte of witte plekken op de afbeelding verschijnen. Deze softwarefout wordt vermoedelijk met iOS 26.0.1 verholpen.

iPhone 17 Pro camera eiland

Meer problemen in iOS 26

Dit is niet de enige bug waar de iPhone 17-serie mee te maken heeft, want een softwarefout zorgt voor problemen met de wifi-verbinding. Bij de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone Air stopt wifi kort met werken, om vervolgens opnieuw verbinding te maken. Deze softwarefout zorgt ook voor problemen met de verbinding van CarPlay. In iOS 26.0.1 werkt de CarPlay- én wifi-verbinding waarschijnlijk weer naar behoren.

Daarnaast hebben veel gebruikers sinds het installeren van iOS 26 last van een vervelend probleem in de Agenda-app. De zoekfunctie werkt niet meer, waardoor het niet mogelijk is om evenementen of afspraken snel op te zoeken in je agenda. Dit probleem speelt niet alleen bij de iPhone 17, maar bij een groot deel van de iPhones met iOS 26. Het gaat om een probleem waar relatief veel gebruikers last van hebben, dus Apple gebruikt iOS 26.0.1 vermoedelijk om de zoekfunctie in de Agenda-app te herstellen.

agenda zoeken iphone

Meer over iOS 26.0.1

In verschillende landen is Apple Intelligence al beschikbaar, maar door een softwarefout in iOS 26 kunnen niet alle gebruikers de nieuwe functies activeren. Dit probleem speelt bij de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone Air, maar wordt met iOS 26.0.1 opgelost. Dat is net op tijd voor de Nederlandse release van Apple Intelligence, want de nieuwe techniek is vanaf oktober eindelijk in het Nederlands beschikbaar.

Eindelijk: Apple Intelligence komt beschikbaar in het Nederlands (met deze update)

Eindelijk: Apple Intelligence komt beschikbaar in het Nederlands (met deze update)

Lees verder

Met iOS 26.0.1 komen dus geen nieuwe functies naar je iPhone, maar het is wel een belangrijke update. Apple lost niet alleen softwarefouten op, ook de beveiliging van de iPhone wordt verbeterd met de nieuwe versie van iOS 26. Het is daarom belangrijk om de tussentijdse update zo snel mogelijk te installeren, zodat de beveiliging van het apparaat op orde blijft.

Apple brengt iOS 26.0.1 waarschijnlijk deze week uit, dus de update laat niet lang meer op zich wachten. Wil je direct op de hoogte zijn van de nieuwe softwareversie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief:

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software iOS 26 Apple

Bekijk ook

Apple brengt iOS 26.0.1 uit (en lost belangrijke iPhone-problemen op)

Apple brengt iOS 26.0.1 uit (en lost belangrijke iPhone-problemen op)

Vandaag 19:18

AirPods worden steeds beter: dit zijn de 9 nieuwste features

AirPods worden steeds beter: dit zijn de 9 nieuwste features

Vandaag 14:56

Google Home voor iOS krijgt enorme update (met deze veranderingen)

Google Home voor iOS krijgt enorme update (met deze veranderingen)

Vandaag 10:44

Zó goed zijn de nieuwe iPhones van 2025 (iPhone-nieuws #39)

Zó goed zijn de nieuwe iPhones van 2025 (iPhone-nieuws #39)

27 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren