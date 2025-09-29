iOS 26.0.1 komt eraan – en is direct een belangrijke iPhone-update 

Binnenkort komt iOS 26.0.1 naar je iPhone en dat is direct een belangrijke update. Dit kun je verwachten van de nieuwe softwareversie!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.0.1

Apple bereidt de release van iOS 26.0.1 voor! De tussentijdse update volgt niet lang na iOS 26, die softwareversie verscheen op maandag 15 september 2025. Met iOS 26.0.1 komen vermoedelijk geen nieuwe functies naar je iPhone, in plaats daarvan focust Apple op het oplossen van softwarefouten. De iPhone heeft te maken met verschillende problemen, die sinds de release van iOS 26 spelen.

Apple brengt vaker tussentijdse updates uit, zeker na de release van grote updates als iOS 26. Er zijn inmiddels verschillende problemen in iOS 26 opgedoken, die gedeeltelijk spelen bij de nieuwe iPhones van dit jaar. Zo hebben de iPhone Air en de iPhone 17 Pro te maken met vervelend cameraprobleem, waarbij zwarte of witte plekken op de afbeelding verschijnen. Deze softwarefout wordt vermoedelijk met iOS 26.0.1 verholpen.

Meer problemen in iOS 26

Dit is niet de enige bug waar de iPhone 17-serie mee te maken heeft, want een softwarefout zorgt voor problemen met de wifi-verbinding. Bij de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone Air stopt wifi kort met werken, om vervolgens opnieuw verbinding te maken. Deze softwarefout zorgt ook voor problemen met de verbinding van CarPlay. In iOS 26.0.1 werkt de CarPlay- én wifi-verbinding waarschijnlijk weer naar behoren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast hebben veel gebruikers sinds het installeren van iOS 26 last van een vervelend probleem in de Agenda-app. De zoekfunctie werkt niet meer, waardoor het niet mogelijk is om evenementen of afspraken snel op te zoeken in je agenda. Dit probleem speelt niet alleen bij de iPhone 17, maar bij een groot deel van de iPhones met iOS 26. Het gaat om een probleem waar relatief veel gebruikers last van hebben, dus Apple gebruikt iOS 26.0.1 vermoedelijk om de zoekfunctie in de Agenda-app te herstellen.

Meer over iOS 26.0.1

In verschillende landen is Apple Intelligence al beschikbaar, maar door een softwarefout in iOS 26 kunnen niet alle gebruikers de nieuwe functies activeren. Dit probleem speelt bij de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone Air, maar wordt met iOS 26.0.1 opgelost. Dat is net op tijd voor de Nederlandse release van Apple Intelligence, want de nieuwe techniek is vanaf oktober eindelijk in het Nederlands beschikbaar.

Met iOS 26.0.1 komen dus geen nieuwe functies naar je iPhone, maar het is wel een belangrijke update. Apple lost niet alleen softwarefouten op, ook de beveiliging van de iPhone wordt verbeterd met de nieuwe versie van iOS 26. Het is daarom belangrijk om de tussentijdse update zo snel mogelijk te installeren, zodat de beveiliging van het apparaat op orde blijft.

Apple brengt iOS 26.0.1 waarschijnlijk deze week uit, dus de update laat niet lang meer op zich wachten. Wil je direct op de hoogte zijn van de nieuwe softwareversie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: