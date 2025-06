iOS 19 is definitief van de baan: deze updates brengt Apple wél uit

Apple heeft de belangrijkste software-updates van 2025 aangekondigd, waardoor we weten dat iOS 19 definitief van de baan is. Deze updates brengt Apple dit jaar wel uit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Géén iOS 19 in 2025

De WWDC 2025 is begonnen! Apple heeft de grootste software-updates van het jaar inmiddels aangekondigd. Het was lang de verwachting dat Apple op maandag 9 juni iOS 19 zou presenteren, maar het is nu duidelijk dat die softwareversie definitief van de baan is. Waar in 2024 nog iOS 18 verscheen, heeft Apple dit jaar in één keer de stap gemaakt naar iOS 26. In plaats van iOS 19 komt dit jaar dus iOS 26 naar je iPhone.

Met de aangepaste nummering verwijst Apple naar 2026, het jaar waarin de software voornamelijk gebruikt zal worden. Op die manier moet het duidelijker worden wanneer de update is uitgebracht. Om dezelfde reden heeft Apple ervoor gekozen om de naamgeving van alle andere besturingssystemen om te gooien. Naast iOS 19 zijn daardoor nog meer softwareversies van de baan. Benieuwd welke updates Apple wél uitbrengt? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Het leek er lang op dat Apple dit jaar naast iOS 19 ook iPadOS 19, watchOS 12, macOS 16, tvOS 19 en visionOS 3 zou uitbrengen. Nu blijkt dat deze softwareversies definitief niet verschijnen in 2025. Apple heeft de nummering bij alle besturingssystemen aangepast, om meer eenheid tussen de software te creëren. Daarom brengt Apple dit jaar de volgende updates uit:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tot nu toe liepen de versienummers van macOS, watchOS en iOS nogal uit elkaar, waardoor het lastig was om te zien welke versies bij elkaar horen. Vanaf dit jaar moet dat duidelijker worden. Alle besturingssystemen maken daarom in één keer de sprong naar 26. De naamgeving is overigens niet de enige manier waarop Apple eenheid creëert tussen de systemen, want het bedrijf heeft ook een uniform design geïntroduceerd. Vrijwel alle besturingssystemen hebben daardoor hetzelfde ontwerp.

Release van iOS 26

In plaats van iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12, macOS 16, tvOS 19 en visionOS 3 zien we dit jaar dus iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 en visionOS 26. Alle softwareversies zijn voorzien van een soortgelijke interface. Apple introduceert Liquid Glass, waardoor kaders en menu’s transparant zijn van glas lijken. Het is voor het eerst dat Apple het design van alle besturingssystemen op hetzelfde moment aanpast.

We moeten overigens nog wel even wachten op iOS 26, want Apple brengt de definitieve update pas uit in september. Die maand presenteert het bedrijf de iPhone 17, gevolgd door de officiële release van alle software-updates. Het is de verwachting dat iOS 26 op de tweede dinsdag van september verschijnt, dat is dit jaar dinsdag 9 september. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!