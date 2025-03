iOS 19 wordt de grootste update sinds iOS 7: dit kun je verwachten

Het ziet er naar uit dat de iOS 19 update een van de meest ingrijpende softwareherzieningen wordt in de geschiedenis van Apple.

Het nieuws over de iOS 19 update staat in een nieuw rapport van Bloomberg. Volgens dat rapport zou iOS 19 een aantal van de grootste ontwerpwijzigingen hebben die we in meer dan tien jaar hebben gezien. Daarnaast zou Apple ook soortgelijke updates in de planning hebben voor Macs en iPads. Het doel is om de platforms van Apple op deze manier consistenter te maken.

Het rapport beschrijft ook dat de veranderingen in iOS 19 veel verder gaan dan een nieuw ontwerp. Voor de iPhone is het naar verluidt de grootste vernieuwing sinds iOS 7 in 2013. iOS 7 was een drastisch herontwerp van de software-interface van de iPhone. Het legde de basis voor het besturingssysteem dat we nu kennen.

Voor de Mac zegt Bloomberg dat macOS 16 de meest belangrijke upgrade voor de Mac zal zijn sinds macOS Big Sur in 2020 werd uitgebracht. macOS Big Sur introduceerde significante veranderingen in het ontwerp van onder andere het Dock, en het Meldingencentrum.

Onderdeel van de vernieuwing is dat Apple de stijl van pictogrammen, menu’s, apps, vensters en systeemknoppen bijwerkt. Het nieuwe ontwerp is losjes gebaseerd op visionOS. Apple is ook van plan om de manier waarop gebruikers navigeren en hun apparaten bedienen te vereenvoudigen. Wat het bedrijf verder precies gepland heeft voor de iOS 19 update en de andere updates blijft afwachten. Het rapport duikt niet in specifieke details over ontwerpwijzigingen en nieuwe functies. Volgens een eerder gerucht wordt wel de Camera-app in de iOS 19 update grondig herzien.

Apple kondigt de iOS 19 update aan tijdens de WWDC in juni, gevolgd door enkele maanden van bètatests. De update wordt in september samen met de iPhone 17 uitgebracht.