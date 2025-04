iOS 19 introduceert ronde apps op de iPhone – zo ziet dat eruit 

Apple werkt aan een compleet nieuw ontwerp voor iOS 19, waarin we volgens geruchten rondere icoontjes bij de apps zien. Zo ziet dat eruit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 19

Dit jaar is iOS 19 dé update voor de iPhone. Het gaat volgens geruchten om de grootste update in jaren, want Apple werkt aan een nieuw design voor het besturingssysteem. In de nieuwe softwareversie komen naar verluidt veel elementen van visionOS terug. Dat betekent dat we meer transparante kaders zullen zien en dat Apple veel meer werkt met diepte en schaduweffecten. In de Uitnodigingen-app komt dit nieuwe ontwerp al naar voren.

Een groot verschil tussen visionOS en iOS is de weergave van applicaties. Bij iOS hebben alle apps vierkante icoontjes, die in rijen worden weergegeven op het Beginscherm van je iPhone. Bij de Apple Vision Pro hebben de applicaties juist ronde symbolen. Het was lang onduidelijk of deze ronde apps ook naar iOS 19 zouden komen, maar volgens een nieuw gerucht lijkt het daar wel op. Zo ziet dat eruit:

Ronde symbolen bij apps

In de video worden renders van iOS 19 getoond, die naar verluidt zijn gebaseerd op echte beelden van de software-update. Deze beelden komen overeen met eerdere geruchten, die voorspellen dat veel elementen van visionOS overgenomen worden in iOS 19. Dat geldt mogelijk dus ook voor de ronde apps, die met iOS 19 voor het eerst naar de iPhone komen. Het is opvallend, in eerdere gelekte beelden werden juist vierkante symbolen getoond.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens Apple-kenner Jon Prosser worden de ronde apps in eerdere gelekte versies van iOS 19 nog verborgen. Dat komt door een speciale regelaar in het besturingssysteem, waarmee je de ronde icoontjes bij applicaties kunt inschakelen. Mogelijk heeft Apple deze schakelaar ingebouwd, om te voorkomen dat deze beelden voor de release van iOS 19 naar buiten komen. Dat is nu toch gebeurd, waardoor de kans groot is dat Apple bij iOS 19 afscheid neemt van de vierkante symbolen.

Release van iOS 19

Apple werkt dus aan grote veranderingen voor het besturingssysteem. Met de schakelaar worden de hoeken van de app-icoontjes afgerond, waardoor we voor het eerst rondere symbolen zien bij applicaties op de iPhone. Het is nog onduidelijk of gebruikers straks zelf voor ronde of vierkante apps kunnen kiezen in iOS 19. Met iOS 18 heb je als gebruiker al veel meer vrijheid bij het indelen van je Beginscherm, met iOS 19 krijg je er waarschijnlijk nog meer mogelijkheden bij.

In dat geval kun je met de regelaar zelf bepalen of je vierkante of afgeronde app-icoontjes op het Beginscherm van je iPhone wilt. Hoe dit precies werkt weten we zeker in juni, als Apple iOS 19 onthult. Dat gebeurt op maandag 9 juni 2025, als de WWDC begint. Dan wordt duidelijk hoe de apps in iOS 19 eruitzien en welke nieuwe functies naar het besturingssysteem komen. Wil je meer weten over iOS 19? Lees dan hier alles over dé iPhone-update van 2025!