iOS 19 krijgt compleet nieuw ontwerp (en dat kun je nu al zien)

Apple is van plan om iOS 19 een compleet nieuw ontwerp te geven. Sommige van deze veranderingen zijn echter nu al te zien in verschillende apps.

iOS 19 krijgt compleet nieuw ontwerp (en dat zie je nu al)

​Volgens meerdere geruchten is Apple van plan om iOS 19 van een flinke facelift te geven. De laatste keer dat Apple een grote aanpassing deed was met iOS 7. Het vernieuwde ontwerp van iOS 19 lijkt vooral geïnspireerd is op visionOS (het besturingssysteem van de Vision Pro-headset). Je moet daarbij denken aan meer doorzichtige elementen met nieuwe vensters en knoppen.

Apple heeft onlangs verschillende nieuwe apps uitgebracht, dit zijn onder andere Dagboek en Uitnodigingen. Deze apps laten daarbij de nieuwe look van iOS 19 al stiekem een beetje doorschemeren.

Als je deze apps wel eens hebt geopend is je misschien al iets opgevallen. Zo is de balk met de tabbladen (die je meestal onderaan het scherm ziet) in deze apps verdwenen. Niet alleen bij nieuwe apps is deze balk nu weg, ook bij bestaande apps is Apple bezig de tabbladen de deur te wijzen. Misschien is je het al opgevallen bij de app Foto’s, die tegenwoordig eigenlijk uit één lang scrollende pagina bestaat.

De nieuwste app die Apple heeft uitgebracht is Apple Sports. Deze app is niet beschikbaar in Nederland, maar met een Amerikaans account kunt je de app al wel bekijken. In deze app is nu al een beetje te zien hoe het ontwerp van de apps in iOS 19 gaat veranderen. Apple Sports heeft kleurige achtergronden, doorzichtige tekstblokken en zwevende kaders.

Apple zal iOS 19 (met het nieuwe ontwerp) naar verwachting aankondigen tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC) in juni 2025. Apple organiseert het evenement dit jaar vermoedelijk op 2 tot en met 6 juni of van 9 tot en met 13 juni. De uiteindelijke release volgt dan ergens in september als de nieuwe iPhones er zijn.