Deze iPhones krijgen ondersteuning voor iOS 19 (en deze niet)

Dit jaar is iOS 19 dé update voor de iPhone, maar heeft jouw toestel wel ondersteuning voor de nieuwe softwareversie? Deze toestellen kunnen updaten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 19

Apple moet het merendeel van de iOS 18-functies nog uitbrengen in Nederland en België, maar er wordt ondertussen al meer duidelijk over iOS 19. Dat wordt de grote update voor de iPhone in 2025, die waarschijnlijk in september verschijnt. Apple brengt de nieuwe iOS-generatie doorgaans uit wanneer de nieuwe iPhone aangekondigd is. De iPhone 17-serie komt samen met iOS 19 in september.

Ieder jaar valt een generatie iPhones af bij het uitbrengen van een nieuwe softwareversie. Deze toestellen krijgen dan geen ondersteuning voor de grote iPhone-update en werken niet meer met de nieuwste functies. Zo bleven de iPhone 8 (Plus) en de iPhone X steken op iOS 16 bij de release van iOS 17. Nieuwe geruchten verklappen nu welke iPhones ondersteuning krijgen voor iOS 19.

iPhone 15 Pro (Max).

Volgens de nieuwe geruchten vallen dit jaar geen iPhones af bij de release van iOS 19. Dat betekent dat alle iPhones met iOS 18 straks kunnen bijwerken naar iOS 19. Draait jouw iPhone op iOS 18? Dan heeft je toestel dus ook ondersteuning voor de volgende softwareversie. Ben je benieuwd op welke iPhones iOS 19 beschikbaar is? Deze toestellen krijgen naar verwachting ondersteuning voor iOS 19:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is opvallend dat alle iPhones met iOS 18 kunnen bijwerken naar iOS 19. Vorig jaar werkten alle iPhones met iOS 17 ook met iOS 18, dus dat betekent dat dit het tweede jaar op rij is dat er geen generatie van de iPhone achterblijft bij een nieuwe softwareversie. De iPhone XS (Max) en de iPhone XR kunnen waarschijnlijk bijwerken naar iOS 19, terwijl deze toestellen zijn uitgebracht in 2018.

Functies van iOS 19

Helaas krijgen niet alle iPhones ondersteuning voor de nieuwe functies van iOS 19. Apple Intelligence werkt enkel op toestellen met een A17 Pro-chip of nieuwer. Alleen de iPhone 15 Pro (Max), iPhone 16 (Plus), iPhone 16 Pro (Max) en de iPhone 17-serie worden uitgebreid met alle AI-functies. Het is de verwachting dat Apple Intelligence opnieuw een belangrijk onderdeel wordt van de grootste iOS-update van het jaar.

Welke features er nog meer naar iOS 19 komen is onduidelijk. Eerdere geruchten voorspellen dat Siri nog beter wordt, want Apple breidt de spraakassistent uit met meer taalmodellen. Daardoor wordt Siri slimmer en verloopt de communicatie op een natuurlijkere manier. Wil je meer weten over de volgende generatie van Apple’s stemassistent? Lees dan hier alles over iOS 19!