Je kunt iOS 19 nu al uitproberen op je iPhone: we laten je zien hoe

Hoewel we niet precies weten hoe iOS 19 eruit zal zien, heeft iemand er een live mock-up van gemaakt die je via een appclip kunt uitproberen.

Je kunt iOS 19 nu al uitproberen

We hebben het al een tijdje regelmatig over iOS 19. Volgens geruchten krijgt de volgende versie van het besturingssysteem van de iPhone een nieuwe interface die is geïnspireerd op visionOS. We weten natuurlijk niet precies weten hoe iOS 19 eruit zal zien, maar iemand heeft een live mock-up gemaakt die je via een appclip kunt uitproberen.

Iemand genaamd ‘Shane’ deelde de mock-up via een appclip die is gemaakt met Play. Om uit te proberen, download je de app via de link hierboven en vervolgens de mock-up. Het concept bevat visuele elementen van VisionOS, gecombineerd met meer diepte en schaduwen. Ook zijn de pictogrammen afgerond, net zoals in het Vision Pro-besturingssysteem.

Interactie met een paar apps

Om het concept nog realistischer te maken, kun je in deze iOS 19 mock-up zelfs de apps Instellingen, Muziek en Camera min of meer uitproberen – deze laatste met een live preview (als je tenminste toestemming geeft voor de appclip).

De mock-up is natuurlijk gebaseerd op de laatste iOS 19 geruchten en is geen nauwkeurige weergave van een lek. Toch geeft het een idee van wat we kunnen verwachten van de volgende iOS-update.

iOS 19-geruchten tot nog toe

YouTuber Jon Prosser was de eerste die suggereerde dat Apple aan een nieuwe interface voor iOS 19 werkt. Hij deelde een mock-up van een gloednieuwe Camera-app met knoppen die op het scherm zweven. Het gerucht werd bevestigd door Mark Gurman van Bloomberg, die eerder deze maand zei dat iOS 19 en macOS 16 de belangrijkste upgrades in jaren gaan krijgen.

Prosser deelde deze week meer iOS 19 mock-ups, gebaseerd op wat zijn bronnen hem lieten zien. Ook is het WWDC 2025 artwork dat deze week werd onthuld sterk geïnspireerd op visionOS.

Apple onthult iOS 19 tijdens WWDC 2025 op 9 juni. Tot die tijd kun je de iOS 19 mock-up op je iPhone uitproberen met deze appclip.