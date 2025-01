iOS 19 krijgt waarschijnlijk een compleet nieuwe Apple-dienst

Apple werkt aan een nieuwe betaalde dienst die vermoedelijk met de komst van iOS 19 zal verschijnen. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 19 krijgt compleet nieuwe Apple-dienst

Mark Gurman van Bloomberg schrijft al jaren over een nieuwe betaalde dienst waar Apple aan werkt. Hij noemde het eerder een ‘wellness- en coachingservice’ en onlangs een ‘AI-gebaseerde coachingservice’. De dienst moet de enorme gezondheidsambities van Apple gaan ondersteunen.

Deze nieuwe dienst krijgt volgens Gurman een eigen app en een vaste prijs per maand. Het doel van de dienst is om gebruikers gemotiveerd te houden om te bewegen, hun eetgewoonten te verbeteren en hen helpen om beter te slapen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nieuwe dienst wordt waarschijnlijk toegevoegd aan Apple One. Apple One bestaat op dit moment uit vier Apple abonnementen voor één lager maandbedrag. De abonnementen bestaan nu uit iCloud+, Apple TV+, Apple Music en Apple Arcade. De nieuwe dienst die erbij komt, verschijnt dus waarschijnlijk met de komst van iOS 19. Of dat werkelijk zo is, blijft voorlopig nog afwachten.

Een virtuele Apple Coach

De nieuwe dienst in iOS 19 is vooral een virtuele coach die je helpt om gezonder te leven. Gurman zegt erover:

The idea is to use AI and data from an Apple Watch to make suggestions and create coaching programs tailored to specific users. (Het idee is om AI en data van een Apple Watch te gebruiken om suggesties te doen en coachingprogramma’s te maken die zijn afgestemd op specifieke gebruikers.)

Eerder zei hij het volgende:

Early considerations for the virtual health and fitness coach include the ability to generate eating, sleeping and exercise recommendations from data collected from Apple devices…There are concepts, too, for tapping into device cameras to track and correct users’ form while they’re exercising, similar to a feature offered on Peloton Interactive Inc.’s TV-connected workout device. (Vroege overwegingen voor de virtuele gezondheids- en fitnesscoach zijn onder andere de mogelijkheid om aanbevelingen voor eten, slapen en lichaamsbeweging te genereren op basis van gegevens die zijn verzameld van Apple-apparaten … Er zijn ook concepten om camera’s van apparaten te gebruiken om de vorm van gebruikers tijdens het sporten te volgen en te corrigeren. Dat is vergelijkbaar met een functie die wordt aangeboden op een tv-verbonden trainingsapparaat van Peloton Interactive Inc.)

Met andere woorden: waar Apple Fitness+ zich richt op het bieden van trainingscontent, analyseert de nieuwe AI-gestuurde dienst je gezondheidsgegevens en doet intelligente suggesties voor een gezonder leven. De naam van deze virtuele Apple Coach is nog niet bekend.

De dienst verschijnt vermoedelijk dit jaar

Het laatste wat Gurman heeft gezegd over de AI-coachingsdienst, staat in zijn overzicht van Apple’s plannen voor 2025. Daarin is hij een beetje vaag over of de dienst dit jaar zal debuteren, of dat dat nog onbekend is. Maar er is genoeg reden om aan te nemen dat 2025 het juiste moment is.

Apple heeft de eerste AI-functies gelanceerd in iOS 18 (helaas nog altijd niet in Nederland) en bereidt die ongetwijfeld nog verder uit in iOS 19. Het bedrijf werkt naar verluidt ook aan een vernieuwde Gezondheid-app en verwacht dit najaar verschillende producten met nieuwe gezondheidsfuncties uit te brengen. Zo krijgen de AirPods Pro 3 waarschijnlijk een hartslagsensor, en de Apple Watch Ultra 3 en Apple Watch Series 11 hoge bloeddrukdetectie.