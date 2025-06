Geruchten zeggen dat Apple niet meer met iOS 19 komt en ermee stopt. Maar wat is de techgigant dan wel van plan?

‘iOS 19 komt niet meer: dit is waarom Apple ermee stopt’

Er gaan inmiddels meerdere geruchten dat apple van plan is om iOS 19 over te slaan. In plaats daarvan wil de techgigant meteen naar iOS 26 gaan. Volgens de berichten doet Apple dit om iOS meer in lijn te brengen met het kalenderjaar. Dat betekent dat volgend jaar september (in 2026) ook geen iOS 20 komt, maar iOS 27 zijn opwachting maakt.

Overigens zal deze naamsverandering van het besturingssysteem niet alleen bij bij de iPhone gebeuren. Ook iPadOS, macOS, watchOS, tvOS en visionOS moeten eraan geloven.

De nieuwe benaming voor het besturingssysteem heeft dus een aantal voordelen. Het wordt daarmee een stuk makkelijker om te herkennen voor welk jaar een bepaalde versie van iOS is gemaakt. Verder wordt de verwarring minder als alle versies van het besturingssysteem worden gelijkgetrokken over alle apparaten. Je hoeft je dan niet langer af te vragen of iOS 19, iPadOS 19 en watchOS 12 bij elkaar horen, want ze krijgen allemaal versie 26.

De stap naar iOS 26 kan ook betekenen dat Apple van plan is om te laten zien dat deze versie van iOS toch écht een grote sprong voorwaarts is. En dat deze versie van het besturingssysteem ook heel wat nieuwe functies gaat krijgen.

Dit kun je verwachten van de volgende iOS-versie

Apple geeft iOS dit jaar dus een flinke make-over. Volgens verschillende geruchten gaat het ontwerp van iOS 19 veel van de looks van visionOS overnemen (het besturingssysteem van de Vision Pro). Daarbij moet je denken aan transparante vensters, kleurrijke achtergronden en extra grote knoppen die direct in het oog springen.

Ben je nieuwsgierig? Een voorproefje kun je nu al bekijken in de Uitnodigingen-app van Apple. Daarin zijn de doorzichtige kaders en levendige kleuren prominent aanwezig.

Daarnaast is er goed nieuws voor iedereen met een iPhone waarop iOS 18 staat. Verschillende recente geruchten zeggen dat alle iPhones die nu iOS 18 kunnen draaien, ook met de nieuwe versie van het besturingssysteem overweg kunnen. Er vallen dit jaar geen iPhones af.