iOS 19 én iOS 20 krijgen grote veranderingen (die zijn verplicht door de EU)

De Europese Commissie heeft een lijst gepubliceerd, die Apple verplicht grote veranderingen door te voeren in iOS 19 én iOS 20. Dit verandert er.

EU publiceert lijst

Dit jaar komt iOS 19 naar de iPhone en het was al duidelijk dat het om een grote update gaat. Volgens geruchten krijgt de nieuwe iOS-versie een ander design en worden meer applicaties uitgebreid met Apple Intelligence. Apple heeft dus grote plannen voor iOS 19, maar daar komen nu nog meer veranderingen bij. De Europese Commissie heeft namelijk een lijst gepubliceerd, waarin staat welke aanpassingen Apple moet doorvoeren in iOS 19 én iOS 20.

Dat komt door de uitbreiding van de Digital Markets Act (DMA). Deze wet is sinds maart 2024 van kracht en moet voor eerlijkere concurrentie op de digitale markt zorgen. Door de DMA is het nu mogelijk om meerdere webwinkels op je iPhone te gebruiken en andere applicaties in te stellen die standaard worden gebruikt voor bijvoorbeeld je camera of mail. Apple heeft dus al veel aanpassingen doorgevoerd, maar dat worden er in iOS 19 en iOS 20 nog meer.

iOS 19 en iOS 20

In de lijst van de Europese Commissie worden vier belangrijke veranderingen genoemd die Apple in iOS 19 of iOS 20 moet doorvoeren. De opvallendste aanpassing gaat over het ondersteunen van smartwatches. Apple wordt verplicht om smartwatches van andere merken beter te integreren in de software van iOS.

Nu krijgen alleen Apple Watches meldingen van iOS. Dat moet volgens de EU eind 2025 mogelijk zijn bij alle smartwatches. Apple moet dat met iOS 19.2 of eerder aanpassen. Je kunt dan eindelijk smartwatches van andere merken koppelen aan je iPhone. Nu is dat nog maar beperkt mogelijk, waardoor je bij een iPhone vaak geen andere keuze dan een Apple Watch hebt. Dat wil de Europese Commissie veranderen.

Draag je regelmatig een koptelefoon of oortjes, maar zijn dat geen AirPods? Dan krijg je er een handige functie bij, want Apple wordt verplicht om een populaire functie van de AirPods universeel beschikbaar te maken. AirPods wisselen probleemloos tussen je iPhone, iPad en Mac(Book). Deze functie is nu nog exclusief voor de AirPods, maar moet voor 1 juni 2026 ook voor oortjes en koptelefoons van derde partijen beschikbaar zijn. Apple moet deze verandering in iOS 19.4 of eerder doorvoeren.

Nóg meer veranderingen

Daarnaast wordt het streamen van content gemakkelijker, want Apple wordt verplicht om alternatieven voor AirPlay toe te voegen aan iOS. Nu is AirPlay nog de enige mogelijkheid om bijvoorbeeld foto’s of video’s vanaf je iPhone af te spelen op een ander apparaat. Eind 2026 moet dat anders zijn volgens de Europese Commissie. Apple brengt deze aanpassing waarschijnlijk nog niet met iOS 19 naar je iPhone. De kans is groot dat dit pas in iOS 20 gebeurt.

Hetzelfde geldt voor AirDrop, ook daarvoor moet Apple alternatieven toevoegen aan iOS. Zo moet het voor derde partijen mogelijk worden om een alternatief voor AirDrop uit te rollen op de iPhone. De deadline voor deze verandering staat op 1 juni 2026. Vermoedelijk past Apple AirDrop aan in een latere iOS 19-update.

Europese gebruikers krijgen er met iOS 19 én iOS 20 dus veel meer mogelijkheden bij. Het is nog afwachten op welke manier Apple deze veranderingen overneemt, want het bedrijf heeft al aangeven niet blij te zijn met de nieuwe verplichtingen.