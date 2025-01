Inmiddels weten wel al best veel over iOS 19 dankzij verschillende geruchten. Vooral de camera-app wordt compleet anders. Dit gaat er veranderen.

iOS 19 geruchten: camera-app wordt compleet anders

De volgende versie van iOS zal pas ergens in september beschikbaar zijn. De eerste publieke testversie zal dan zo rond juli verschijnen. Stiekem is dat nog best ver weg, dus het is allemaal nog even koffiedik kijken. Toch zijn er nu al behoorlijk wat geruchten wat Apple van plan is in de nieuwe versie van het besturingssysteem.

Bij elke nieuwe iOS-release zeggen de geruchten dat er veel gaat veranderen. Maar deze keer lijkt het erop dat Apple daadwerkelijk wat zaken heeft omgegooid. Vooral de nieuwe Camera-app ondergaat hoogstwaarschijnlijk een paar flinke veranderingen.

Nieuwe Camera-app

John Prosser van het YouTube-kanaal Front Page Tech heeft in een nieuwe video laten zien hoe de nieuwe camera-app er volgens de geruchten uit komt te zien. Wat onmiddelijk opvalt zijn de doorzichtige vensters van de verschillende camera-instellingen. Het design van iOS 19 lijkt hierdoor wel wat weg te hebben van VisionOS, dit is het besturingssysteem van de Apple Vision Pro.

De hele video over iOS 19 kun je hieronder bekijken.

Onderaan de camera-app is ook te zien dat de instellingen nu verdeeld zijn in twee onderdelen: video en foto. Daarnaast is er nu ook een optie te vinden voor het maken van ruimtelijke video, het instellen van een timer en veel meer.

Het is niet bekend over de VisionOS-look van de camera-app straks ook terug te vinden is in andere onderdelen van iOS 19. Geruchten van iOS 18 dachten toen ook dat Apple een look als VisionOS zou implementeren, maar dat bleek later dus niet gebeurd te zijn.

Deze iPhones krijgen iOS 19

Volgens de geruchten vallen er dit jaar geen iPhones af bij de release van iOS 19. Dat betekent dat alle iPhones met iOS 18 kunnen overstappen naar iOS 19. Draait jouw iPhone dus nu op iOS 18? Dan heeft je toestel dus ondersteuning voor de volgende softwareversie. Wil je precies weten welke iPhone de update naar iOS 19 krijgen? Lees dan onderstaand artikel nog even door.