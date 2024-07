We zitten met smart te wachten op de uiteindelijke release van iOS 18. Maar Apple is nu al begonnen met de ontwikkeling van iOS 19.

Apple is nu al begonnen aan iOS 19 (en dit is de codenaam)

Begin juni tijdens de WWDC 2024 had Apple iOS 18 aangekondigd en je kon toen dezelfde dag de eerste bèta van het nieuwste besturingssysteem voor de iPhone uitproberen. Maar inmiddels is iOS 18 alweer oud nieuws, want Apple is al begonnen met de ontwikkeling van iOS 19. Opvallend genoeg is ook de codenaam van het nieuwe besturingssysteem inmiddels gelekt.

Volgens de nieuwssite Bloomberg is iOS 19 niet het enige nieuwe besturingssysteem waar Apple inmiddels aan begonnen is. Ook macOS 16, watchOS 12 en VisionOS 3 staan in de steigers. Al deze nieuwe software staat gepland voor 2025.

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zegt ook dat Apple begonnen is “met de ontwikkeling van elke belangrijk besturingssysteem van 2025”. Eigenlijk klinkt het best vroeg, maar Gurman zegt dat Apple de ontwikkeling van hun volgende besturingssystemen altijd rond deze periode begint.

Volgens Gurman heeft Apple niet alleen iOS 19 een codenaam gegeven. Ook macOS 16, watchOS 12 en visionOS 3 hebben een eigen interne naam. We hebben ze hieronder voor je op een rij gezet.

iOS 19: ‘Luck’;

macOS 16: ‘Cheer’;

watchOS 12: ‘Nepali’;

visionOS 3: ‘Discovery’.

Maar eerst nog: iOS 18

Voordat iOS 19 komt, is het eerst de beurt aan iOS 18. Één van de grootste veranderingen in iOS 18 is Apple Intelligence. Je kunt in iOS 18 bij vrijwel alle apps hulp vragen aan een kunstmatige intelligentie, die door Apple omgedoopt us tot Apple Intelligence. Wil je meer weten over deze nieuwe AI-techniek? Lees dan hier alles over Apple Intelligence.

