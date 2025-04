iOS 19 krijgt langverwachte functie (maar alleen op deze iPhones)

Volgens geruchten krijgt iOS 19 een langverwachte functie, maar die komt niet naar alle iPhones. Deze toestellen krijgen de feature wel!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 19

Dit jaar komt iOS 19 naar de iPhone en het belooft een grote update te worden. Apple werkt aan een compleet nieuw ontwerp voor het besturingssysteem, dat we met iOS 19 vermoedelijk voor het eerst gaan zien. Het is de verwachting dat iOS 19 veel elementen van visionOS overneemt, waardoor we meer transparante kaders zien. Dat is lang niet alles, want iOS 19 brengt naar verluidt een langverwachte functie naar een aantal iPhones.

Volgens nieuwe geruchten biedt iOS 19 eindelijk de mogelijkheid om je iPhone met een extern scherm te gebruiken. Nu is dat nog beperkt mogelijk, bij de iPad en Mac zijn veel meer opties beschikbaar als een extern display wordt aangesloten. Apple-kenner Majin Bu verwacht dat een aantal iPhones vanaf iOS 19 ondersteuning krijgt voor Stage Manager, of in ieder geval een functie die daarop lijkt. Dat is goed nieuws, want het wordt daardoor veel gemakkelijker om je iPhone aan te sluiten op andere apparaten.

Stage Manager op de iPad.

Stage Manager

Stage Manager is een softwarefunctie, waarmee je meerdere programma’s en vensters op je scherm kunt ordenen. Met Stage Manager ingeschakeld is het bovendien gemakkelijker om tussen applicaties en programma’s te wisselen. Nu beschikken iPadOS en macOS over Stage Manager, maar de functie komt met iOS 19 ook naar een aantal iPhones. Dat is vooral handig als je een extern scherm aansluit, want Stage Manager kan dan tot acht apps tegelijk op het display tonen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op die manier maakt Stage Manager multitasken veel gemakkelijker. Dit is een grote verbetering, want nu toont de iPhone alleen een synchrone weergave op een extern beeldscherm. Je kunt de smartphone dus wel aansluiten, maar dan zie je precies hetzelfde op het grotere beeldscherm als op je iPhone. Met iOS 19 komt daar verandering in, maar de functie komt helaas niet naar alle iPhones.

Enkel voor iPhones met usb-c

Vanaf iOS 19 kun je Stage Manager dus activeren op je iPhone, zodra deze is aangesloten op een extern beeldscherm. Met deze feature ingeschakeld is het gemakkelijker om te multitasken en te wisselen tussen programma’s, omdat meerdere applicaties op hetzelfde moment naast elkaar getoond kunnen worden. Volgens Majin Bu komt de functie alleen naar iPhones die voorzien zijn van een usb-c-poort.

Externe beeldschermen kunnen alleen aangesloten worden via een usb-c-ingang, waardoor Stage Manager enkel naar de nieuwere iPhones komt. De iPhone 15– en iPhone 16-serie hebben een usb-c-poort, de iPhone 17-serie krijgt eveneens usb-c. Heb je één van deze iPhones? Dan kun je het toestel straks gemakkelijker aansluiten op een extern beeldscherm voor meer functies. Lees hier meer over de grootste iPhone-update van 2025!