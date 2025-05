iOS 19 verhelpt grote irritatie op iPhone (met deze nieuwe functie)

Apple werkt aan iOS 19 en met de update wordt volgens geruchten een grote irritatie op de iPhone verholpen. Deze functie komt naar de iPhone met iOS 19!

iOS 19

De WWDC 2025 komt eraan! Dat betekent dat we binnenkort weten welke nieuwe functies met iOS 19 naar je iPhone komen. Het is de verwachting dat iOS 19 een grote update wordt, want Apple past voor het eerst in jaren het ontwerp van het besturingssysteem aan. Nu blijkt dat Apple aan nog een nieuwe functie voor iOS 19 werkt, die een grote irritatie op de iPhone moet verhelpen.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman krijgt iOS 19 een nieuwe feature voor het inloggen op een openbaar wifi-netwerk. Bij deze netwerken is het regelmatig nodig om een digitaal formulier in te vullen op al je Apple-apparaten. Je moet daarbij gegevens als je mailadres toevoegen, voordat je toegang krijgt tot het openbare netwerk. Vanaf iOS 19 komt daar verandering in, want de iPhone krijgt er een handige functie bij.

Openbare wifi-netwerken

Als je naar een hotel, restaurant of sportschool gaat word je regelmatig gevraagd om een digitaal formulier in te vullen om toegang te krijgen tot het wifi-netwerk. Dit formulier moet je voor je iPhone, iPad en Mac(Book) apart invullen, waardoor je dezelfde gegevens soms tot wel drie keer moet toevoegen. Daar brengt de nieuwe functie van iOS 19 verandering in, want je hoeft het formulier dan nog maar één keer op je iPhone in te vullen.

Heb je het digitale formulier afgewerkt en heb je toegang tot het openbare wifi-netwerk? Dan zorgt de nieuwe functie in iOS 19 ervoor dat je iPad en Mac(Book) ook direct toegang krijgen tot het netwerk, net als de iPhone. Andersom werkt de feature overigens hetzelfde: na het inloggen op het netwerk via de iPad, krijgen de iPhone en Mac(Book) eveneens toegang. Je hoeft dus nog maar één keer op een van je Apple-apparaten in te loggen om het openbare wifi-netwerk te gebruiken.

Release van iOS 19

De nieuwe functie in iOS 19 verhelpt dus een grote irritatie op de iPhone, want je hoeft nog maar één keer je gegevens achter te laten bij een openbaar wifi-netwerk. Dat is vooral handig bij openbare netwerken van een hotel, restaurant of sportschool, al je Apple-apparaten zijn dan direct verbonden. Het gaat om een kleine verbetering in het besturingssysteem, maar is zonder twijfel een handige toevoeging aan het ecosysteem van Apple.

Met iOS 19 komen daarnaast nog veel meer nieuwe functies naar je iPhone, zo werkt Apple aan een nieuwe indeling voor de Camera- en Gezondheid-app. Welke veranderingen precies naar je iPhone komen weten we over een maand, als Apple iOS 19 onthult. Dat gebeurt op maandag 9 juni, die avond presenteert Apple de belangrijkste software-updates van het jaar. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent!