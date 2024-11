iOS 19: dit wordt de belangrijkste nieuwe functie voor de iPhone

Apple brengt iOS 19 pas uit in september 2025, maar door geruchten weten we nu al wat de belangrijkste functie voor je iPhone wordt. Dit moet je weten!

iOS 19

Begin december verschijnt iOS 18.2, maar op de achtergrond werkt Apple al hard aan iOS 19. De doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman heeft vorige week al onthuld wat de belangrijkste nieuwe functie voor de iPhone wordt in iOS 19. Volgens hem wordt Siri veel slimmer in de volgende update. Apple’s spraakassistent krijgt een nieuw taalmodel, dat ervoor moet zorgen dat Siri op een natuurlijkere manier communiceert.

Om dat voor elkaar te krijgen voert Apple nu tests uit met geavanceerde en grote taalmodellen. De grote upgrade voor Siri wordt volgens Gurman de belangrijkste nieuwe functie van iOS 19. Helaas moeten we daar nog wel even op wachten, want geruchten voorspellen nu al dat de vernieuwde versie van Siri vertraagd is. Dat betekent dat de belangrijkste feature ontbreekt bij de release van iOS 19.

Verbeterde Siri vertraagd

Volgens Gurman is Apple nog steeds van plan om iOS 19 aan te kondigen in september 2025. Dat is dezelfde tijdlijn die het bedrijf altijd aanhoudt, in de tweede week van september wordt de grootste iPhone-update van het jaar onthuld. Bij de presentatie van iOS 19 kondigt Apple alle nieuwe functies aan, waaronder de verbeterde versie van Siri. De officiële release van de vernieuwde spraakassistent ligt veel later.

Gurman voorspelt dat Apple een groot deel van de nieuwe functies pas uitbrengt met iOS 19.4. Dat is veel later dan de release van iOS 19, doorgaans brengt Apple de vierde iOS-update pas uit in het voorjaar. Voor de belangrijkste features van iOS 19 moeten we dus wachten tot maart 2026. Het is nog niet bekend welke functies er nog meer zijn uitgesteld, de nieuwe versie van Siri verschijnt in ieder geval later.

Functies iOS 18 ontbreken nog

Het lijkt er dus op dat Apple een nieuwe tijdlijn aanhoudt bij het uitbrengen van nieuwe functies. Zo zijn de belangrijkste features van iOS 18 nog niet verschenen in Europa. In de Verenigde Staten zijn inmiddels de eerste onderdelen van Apple Intelligence te testen, maar ook daar zijn nog lang niet alle features beschikbaar. Hetzelfde geldt volgend jaar voor iOS 19, ook dan is een groot deel van de functies vertraagd.

Het is de verwachting dat Apple Intelligence met iOS 18.4 beschikbaar komt in de Europese Unie. Als we de vernieuwde versie van Siri ook pas in iOS 19.4 gaan zien, lijkt het erop dat Apple de belangrijkste functies opnieuw pas in het voorjaar uitbrengt. Op die manier wordt de release van de update in september minder belangrijk, in plaats daarvan verschuift de grootste iPhone-update van het jaar naar het voorjaar. Ben je benieuwd welke functies komend voorjaar naar je iPhone komen? Lees dan hier alles over iOS 18.4!