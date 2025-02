iOS 19 krijgt een nieuw design: zo ziet dat eruit op de iPhone

Dit jaar is iOS 19 dé update voor de iPhone en het lijkt erop dat het besturingssysteem een nieuw design krijgt. Zo ziet dat eruit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 19

In de Europese Unie wachten we nog op de belangrijkste functies van iOS 18, maar op de achtergrond werkt Apple al hard aan de volgende grote software-update. Dit jaar komt iOS 19 naar de iPhone, waarbij Apple naar verluidt voor een vernieuwd design kiest. Het was al duidelijk dat de Camera-app op de iPhone compleet anders wordt. Volgens geruchten kiest Apple voor transparante kaders, veel meer dan nu het geval is.

Daarmee heeft de vernieuwde Camera-app veel weg van visionOS, het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij, want het nieuwe design zien we naar verluidt overal in iOS 19 terug. Apple legt volgens geruchten in meerdere applicaties de nadruk op doorzichtige vensters. De nieuwe Apple Uitnodigingen-app bevestigt dat, want daar zien we een soortgelijk ontwerp.

Nieuwe apps bevestigen design

Apple heeft het afgelopen jaar twee nieuwe applicaties uitgebracht, die al voorzien zijn van een nieuw ontwerp. Bij Apple Sports en Apple Uitnodigingen zien we hetzelfde design met transparante kaders terug, dat we kennen van visionOS. Apple Sports is in Nederland en België niet beschikbaar, maar Apple Uitnodigingen is hier deze week wel uitgebracht. De app geeft een goede indruk van het design dat we bij iOS 19 kunnen verwachten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In het nieuwe design van iOS 19 zien we veel meer transparante kaders, kleurrijke achtergronden en grotere knoppen terug. Het is goed mogelijk dat Apple dit ontwerp uitbreidt naar andere applicaties. Denk hierbij aan de Foto’s-, Weer- en Contacten-app. Apple heeft de interface van iOS overigens al jaren niet meer aangepast. Dat gebeurde voor het laatst in 2013, toen iOS 7 verscheen.

Meer over iOS 19

Het is daarom hoog tijd voor een nieuw design, dat we dit jaar bij iOS 19 vermoedelijk eindelijk zullen zien. Eerder gingen soortgelijke geruchten bij de release van iOS 18, maar het nieuwe ontwerp kwam er uiteindelijk niet. Mogelijk is dat bij iOS 19 dus wel het geval. Andere nieuwe functies die bij de volgende iOS-generatie worden verwacht zijn een verbeterde versie van Siri en meer functies voor Apple Intelligence.

We moeten nog even wachten op de eerste aankondiging over iOS 19. Apple presenteert de grote software-update pas in juni, als de WWDC plaatsvindt. Dan weten we zeker voor welk design Apple kiest bij iOS 19 en welke functies er dit jaar naar je iPhone komen. In de tussentijd krijgt je iPhone er nog veel meer features bij met updates van iOS 18. Ben je benieuwd welke dat zijn? Lees dan hier welke iOS 18-functies er in 2025 worden uitgebracht!