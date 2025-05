Deze 2 nieuwe functies komen dit jaar met iOS 19 naar CarPlay

iOS 19 bevat allerlei nieuwe toegankelijkheidsfuncties, waaronder ook twee handige verbeteringen voor CarPlay. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze nieuwe functies brengt iOS 19 naar CarPlay

Apple heeft onlangs een voorproefje gegeven van een groot aantal nieuwe functies die dit najaar met iOS 19 worden geïntroduceerd. Het zijn vooral toegankelijkheidsfuncties, die voor alle gebruikers van de iPhone handig zijn. Door deze aankondiging hebben we een eerste idee van de veranderingen die later dit jaar naar de iPhone komen.

In de aankondiging van Apple zitten ook een tweetal handige verbeteringen voor CarPlay die eraan zitten te komen. Dit zijn de nieuwe functies die je dit najaar in CarPlay kunt verwachten.

1. Verbeterde geluidsherkenning

Vorig jaar voegde Apple met iOS 18 geluidsherkenning toe aan CarPlay. Deze functie waarschuwt bestuurders en passagiers die doof of slechthorend zijn voor geluiden zoals claxons en sirenes. In iOS 19, dat dus dit najaar verschijnt, wordt de geluidsherkenning via CarPlay geüpdatet zodat bestuurders en passagiers voortaan ook worden gewaarschuwd voor het geluid van een huilende baby.

2. Grotere tekst

Daarnaast zal iOS 19 voor het eerst ondersteuning voor Grotere tekst toevoegen aan CarPlay. Dit maakt het een stuk gemakkelijker voor mensen om de informatie op hun CarPlay-scherm in één oogopslag te zien. In iOS 18 werd al ondersteuning voor Kleurenfilters op CarPlay toegevoegd, waardoor de interface werd geoptimaliseerd voor gebruikers die kleurenblind zijn. Ook werd er ondersteuning voor dikgedrukte tekst toegevoegd. De toevoeging van Grotere tekst verbetert de leesbaarheid nog verder.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Of Apple nog meer CarPlay-upgrades in petto heeft voor dit jaar, blijft voorlopig nog even afwachten. Tijdens de WWDC op maandag 9 juni zal er meer bekend worden over alle nieuwe functies van iOS 19. Apple presenteert dan alle nieuwe softwareversies om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Waarschijnlijk komen alle nieuwe besturingssystemen in het najaar beschikbaar voor het grote publiek.